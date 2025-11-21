SIA宣布董事會新主席 由AMD執行長蘇姿丰接任

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-21 17:54

美國半導體產業協會 (SIA) 今 (21) 日宣布，超微 (AMD-US) 董事長兼執行長蘇姿丰當選為 SIA 董事會主席，SIA 代表美國半導體產業 99% 的營收，以及近三分之二的非美國晶片業者。

AMD示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

蘇姿丰說，半導體產業是美國創新的核心，對美國的經濟成長與國家安全至關重要，能在如此重要的時刻擔任 SIA 主席是她的榮幸，並期待與 SIA 董事會攜手強化美國半導體競爭力，拓展創新基礎，並在未來多年打造更強大的晶片產業。

‌



SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示，很高興在半導體產業正值激動人心且具深遠影響的時刻，歡迎蘇姿丰博士擔任 SIA 主席，蘇姿丰數十年來不斷突破半導體創新的界限，是產業中極具影響力且強大的領導者，協會期待她在未來一年的領導下，促進晶片產業成長與創新的政策，並讓美國在這項基礎性且具變革性的技術中保持領先地位。

蘇姿丰擁有超過 30 年的半導體產業經驗，作為超微董事長兼執行長，她帶領公司轉型，成為全球高效能運算領導者及先進 AI 晶片的重要供應商。在擔任現職之前，蘇姿丰曾任 AMD 營運長，將 AMD 的業務單位、銷售、營運及基礎設施整合為一個專注於執行與市場影響力的單一組織。