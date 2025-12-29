鉅亨網編譯段智恆 2025-12-29 21:20

根據《路透》報導，白銀在周一 (29 日) 觸及每盎司 80 美元以上的歷史新高後回落，黃金也自接近歷史高點的水準走跌，主因投資人獲利了結，加上市場對地緣政治風險的擔憂暫時降溫，削弱避險買盤。

截至格林威治時間 11 時 48 分，現貨金價下跌 1.9%，報每盎司 4,448.23 美元，此前在上周五一度觸及 4,549.71 美元的歷史新高；2 月交割的美國黃金期貨同樣下跌 1.9%，至 4,467.90 美元。

白銀跌勢更為明顯，現貨白銀重挫 5.4%，報每盎司 74.90 美元，稍早盤中曾一度衝上 83.62 美元的歷史高點。其他貴金屬同步走弱，現貨白金下跌 6.5%，至每盎司 2,291 美元，稍早也曾觸及 2,478.50 美元的紀錄高點；鈀金則大跌 13%，至 1,674.25 美元。

ActivTrades 分析師 Ricardo Evangelista 指出，金價在創新高後回落，主要反映投資人趁年底前進行獲利了結。他並表示，美國政府對烏克蘭和平談判進展釋出審慎樂觀的訊號，也在一定程度上抑制了避險需求。

美國總統川普周日表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基「正在變得更加接近，或許已非常接近」達成結束俄烏戰爭的協議。

市場目前將焦點轉向即將於周二公布的聯準會 (Fed)12 月會議紀錄，以尋找未來利率政策走向的線索。交易員目前預期，Fed 明年可能降息兩次。由於黃金與白銀等不具孳息資產，通常在低利率環境下表現較佳，相關政策訊號備受關注。