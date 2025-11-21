鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-21 19:30

綜合外媒周五 (21 日) 報導，歐元區民間企業 11 月活動維持擴張步調，服務業動能強勁，儘管製造業再度轉弱，拖累整體成長力道。最新公布的採購經理人指數 (PMI) 顯示，歐元區經濟在年末前仍展現一定韌性，但區內國家表現呈現明顯分化。

服務業救全場！歐元區11月PMI穩在擴張區間(圖：REUTERS/TPG)

標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 公布，歐元區 11 月綜合 PMI 初值為 52.4，僅略低於 10 月的 52.5，仍明確高於榮枯線 50。分析師原先預期持平。報告指出，服務業寫下一年半來最佳月度表現，抵消製造業的意外疲軟。

服務業支撐成長 製造業重返萎縮區間

服務業活動在 11 月小幅上升，成為支撐整體經濟的主力，而製造業再度滑入萎縮區間，創五個月來低點。漢堡商業銀行首席經濟學家戴拉盧比亞 (Cyrus de la Rubia) 表示，製造業長期陷入「方向不明的無人地帶」，雖然較今年 3 月略有改善，但整體狀況仍停滯。

最新數據顯示歐元區內部差異依舊明顯：

德國：綜合 PMI 為 52.1，雖仍在擴張區間，但不及市場預期。

法國：整體活動仍處萎縮，但升至 15 個月來最接近擴張的位置。

其他成員國：整體表現最佳，產出以去年 4 月以來最快速度增長。

值得注意的是，歐洲經濟在面對美國貿易摩擦期間表現好於預期，也受益於即將到位的基礎建設與軍事投資。惟區內約半數經濟體第三季產值未成長，顯示強弱差距仍大。

通膨與利率展望：ECB 年內不再降息

在通膨已接近 2% 目標、景氣維持溫和增長之下，外媒指出，歐洲央行 (ECB) 目前沒有立即再降息的需要。官員普遍認為通膨將在未來一段時間維持於附近區間。

最新調查顯示，服務業成本通膨有升溫跡象，但銷售價格上漲速度放緩，有助減輕貨幣政策壓力。漢堡商業銀行預估，ECB 將在 12 月維持利率不變。

PMI 因公布時點較早，被市場視為觀察經濟轉折的先行指標。但由於其反映的是「變化的廣度而非深度」，與 GDP 的對應度不時受限。