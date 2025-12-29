〈美股早盤〉年底獲利了結出籠 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-29 22:43

截稿前，道瓊工業指數跌近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 80 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.2%。

科技巨頭走弱拖累美股期貨，投資人於 2025 年最後一周開局之際收斂風險部位；貴金屬市場則持續劇烈震盪，白銀在創下歷史新高後回落，市場波動明顯升溫。

Moneyfarm 投資長 Richard Flax 指出，「人工智慧 (AI) 是否形成泡沫，將在 2026 年持續成為投資人關注焦點。現階段的投資規模與創新速度，已使得即便是最懷疑的投資人，也無法忽視 AI 對金融市場與實體經濟的影響。」

科技股承壓 白銀高檔震盪加劇

貴金屬方面，白銀價格在突破每盎司 80 美元關卡後劇烈波動，這波漲勢主要受到投機性交易與供應短缺疑慮推動。金價則下跌逾 1%。工業金屬表現分歧，銅價勁揚，距離每公噸 1.3 萬美元關卡僅一步之遙。

近月來，貴金屬已成為金融市場的熱門標的，受惠於各國央行持續買盤，以及資金流入相關 ETF；同時，借貸成本下滑，也為不具孳息的商品提供支撐。

白銀周一早盤的動能，部分來自馬斯克周末的言論。他在社群平台 X 上回應有關中國出口限制的貼文時表示，「這不是好事，白銀在許多工業製程中都是必要材料。」此番發言進一步強化市場對白銀的看多情緒。

地緣政治與資金流向牽動市場情緒

《彭博》宏觀策略師 Adam Linton 表示，白銀回落並無明確單一原因，但在流動性偏低、價格呈拋物線式上漲的背景下，市場本就容易出現快速修正。他指出，在宏觀驅動因素有限、年底流動性清淡的情況下，貴金屬價格的劇烈波動，可能會延續至 2025 年剩餘交易時段。

其他資產方面，油價走升，因美國主導的談判未能取得突破，加上中國承諾明年將支持經濟成長。不過，布蘭特原油 12 月仍可能連續第 5 個月下跌，創下逾兩年來最長跌勢。比特幣一度突破 9 萬美元後回吐漲幅；美元指數持平；美國公債價格走高，10 年期公債殖利率下滑 1 個基點至 4.12%。

市場整體對 2026 年仍抱持樂觀共識。在美股連續 3 年上漲後，賣方策略師預期，標普 500 指數明年平均仍有約 9% 的上漲空間。

La Financiere de l’Echiquier 交易主管 David Kruk 指出，美國經濟成長穩健、通膨受控、企業獲利強勁，加上降息循環可望延續，「2026 年的市場表現，可能與 2025 年相當接近，年初不排除再度出現強勁買盤。」

截至台北時間周一（29 日）22 時許：

焦點個股：

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 1.41%，至每股 51.66 美元

根據中國媒體《第一財經》(Yicai) 報導，丹麥藥廠諾和諾德已在中國部分省份，將其減重藥物 Wegovy 的掛牌價格調降約一半，為專利即將到期、仿製藥可能大量湧入市場提前布局。據悉，中國西南地區雲南、四川等省份的藥品採購文件顯示，Wegovy 兩個最高劑量規格的掛牌價格，已分別下調至人民幣 987.48 元及 1,284.36 元。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.18%，至每股 188.29 美元

美國晶片大廠輝達已依照今年 9 月達成的協議，買進價值 50 億美元的英特爾 (INTC-US) 股票。英特爾周一在監管文件中揭露相關交易內容，證實輝達已完成投資。根據文件，輝達在私人配售交易中，以每股 23.28 美元的價格，買進逾 2.147 億股英特爾普通股，交易條件與 9 月對外公布的投資協議一致。

露露檸檬 (LULU-US) 早盤股價上漲 0.87%，至每股 210.78 美元

根據《華爾街日報》周一報導，運動休閒品牌 Lululemon 創辦人 Chip Wilson 發動代理權大戰，提名三名董事候選人，要求重組公司董事會。Wilson 本人並未尋求重返董事會。他目前仍是 Lululemon 第二大股東，持股近 9%，僅次於先鋒集團。值得注意的是，企業創辦人對自己創立的公司發動董事會爭奪戰並不常見。

今日關鍵經濟數據：

無

