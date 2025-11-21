鉅亨網編譯段智恆 2025-11-21 20:00

根據《路透》報導，國際咖啡價格周五 (21 日) 大幅走跌，此前美國總統川普宣布取消對巴西農產品的 40% 進口關稅，其中包括咖啡與可可，引發市場價格迅速回落。美國消費者對高食品價格的抱怨持續升溫，成為川普近來調整貿易政策的主要壓力來源。

一聲令下咖啡價格崩了！川普取消巴西關稅 全球期貨跳水(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》與 Ipsos 的最新民調，美國零售咖啡價格在 9 月年升 40%，部分受到關稅成本推高的影響。食品價格攀升也被視為川普重返白宮後支持度下滑的主因之一。取消關稅的命令在美國時間深夜公布，緊接著上周五宣布的另一項措施，即撤除對多個農產品生產國的咖啡與其他農業品關稅。

在全球咖啡供應鏈中，巴西是最大產地之一，供應美國——全球最大咖啡消費國——約三分之一的咖啡豆。消息公布後，期貨市場迅速出現劇烈反應。台北時間周五晚間，ICE 交易所的阿拉比卡咖啡期貨價格下跌 4.6% 至每磅 3.5925 美元，一度重挫超過 6%，跌至兩個月低點。

羅布斯塔咖啡期貨價格亦同步走弱，跌幅達 5%，至每公噸 4,400 美元，盤中更一度大跌 8%。羅布斯塔主要用於即溶咖啡，而阿拉比卡則以烘焙與研磨市場為主。

一名隸屬歐洲大型咖啡貿易公司的交易員對《路透》表示，市場仍在「消化這項突如其來的政策衝擊」。他指出，價格可能還有下行空間，但不預期會跌破每磅 3 美元。他並表示，若價格因政策消息再度回落，「我反而會逢低買進」。

該名交易員解釋，雖然關稅取消造成短線價格壓力，但基本面仍顯緊俏，包括阿拉比卡作物仍處於供給赤字、交易所認證庫存與產業庫存偏低，加上全球烘焙與加工業者短缺供應、且氣候風險尚未解除，尤其拉尼娜現象仍可能影響產區天候。