美國政府關門期間延後公布的 9 月非農就業報告終於出爐，顯示勞動市場在夏末呈現「緩步回穩、但動能不強」的局面。最新數據顯示新增就業高於預期，但失業率同步升至近四年新高，呈現強弱交錯的訊號。由於這是聯準會 (Fed)12 月會議前唯一可取得的官方就業數據，市場正密切評估這份報告對年底利率決策的可能影響。

美9月非農亮眼！失業率卻升近4年新高 Fed可能維持降息選項(圖：REUTERS/TPG)

9 月非農新增就業 11.9 萬人，大幅高於市場預期的 5 萬人。(圖：ZeroHedge)

9 月非農就業報告：

非農新增就業報 11.9 萬人，預期 5.3 萬人，修正後前值 - 0.4 萬人

失業率報 4.4%，預期 4.3%，前值 4.3%

平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.7%，修正後前值 3.8%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

勞動參與率報 62.4%，前值 62.3%

根據美國勞工統計局 (BLS) 周四 (20 日) 公布數據，9 月非農新增就業 11.9 萬人，大幅高於市場預期的 5 萬人；8 月數據則被下修為減少 4,000 人。失業率小幅攀升至 4.4%，為 2021 年 10 月以來最高水準。平均時薪月增 0.2%、年增 3.8%，前者略低於預期、後者略高於預期。

9 月薪資年增速放緩至 3.8%。(圖：ZeroHedge)

這份報告是政府 44 天關門期間所錯失的大型數據之一，但由於 BLS 在關門前已完成資料蒐集，因此得以成為政府重啟後最先釋出的關鍵數據。報告公布後，美債殖利率下滑，標普 500 期貨則維持漲勢。

非農新增 11.9 萬人 高於預期但呈現溫和步調

報告顯示，美國 9 月就業成長高於市場預估，但整體步調依舊顯得謹慎。最新數據顯示，就業成長主要集中在醫療保健 (+4.3 萬)、餐飲與住宿(+3.7 萬)、以及社會援助(+1.4 萬)。然而，運輸與倉儲(–2.5 萬)、專業與商業服務(–2 萬，其中臨時人力減少 1.6 萬)、以及 聯邦政府(–3,000) 均呈現下降。

9 月製造業就業新增人數連續 6 個月下滑。(圖：ZeroHedge)

家庭調查數據呈現較佳表現：就業人數增加 25.1 萬人，勞動力規模也增加 47 萬人，觸及 1.712 億人的歷史新高；勞動參與率微升至 62.4%。全職工作增加 67.3 萬，兼職則減少 57.3 萬。

勞動參與率微升至 62.4%，連兩個月成長。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，勞動市場今年以來仍呈現動能下降跡象，包括多次大幅下修先前的就業數據。BLS 早前已估計，從去年 4 月至今年 3 月，美國實際新增就業人數比先前報告少 91.1 萬人。部分經濟學家認為，移民減少、人工智慧 (AI) 普及以及政策不確定性，都在不同程度影響勞動需求。

失業率升至 4.4% Fed 將以此做為 12 月重要決策依據

值得注意的是，9 月失業率上升至 4.4%，創近四年新高。分析指出，失業率上升部分是因勞動力參與增加，使更多求職者重新進入市場。此外，市場對聯準會 (Fed)12 月降息的押注攀升。

9 月失業率上升至 4.4%，創近四年新高。(圖：ZeroHedge)

由於政府關門期間無法蒐集家庭調查數據，10 月的失業率將完全缺席。BLS 已宣布，原訂 11 月 7 日發布的 10 月就業報告將被取消，10 月與 11 月的非農數據將合併於 12 月 9 日一次性發布，但將不包含失業率。

這份 9 月報告因此成為 Fed 在 12 月 9–10 日會議前唯一可參考的就業數據。Fed 主席鮑爾先前表示，12 月是否降息「遠未成定局」。10 月會議紀錄也顯示，「多位官員」傾向不再降息，原因是當前缺乏完整的經濟指標，使政策判斷更加困難。

分析指出，市場認為這份報告呈現「對股市友善、對債市偏中性」的組合：就業優於預期顯示經濟仍具韌性，而失業率上升與薪資成長放緩則可能讓 Fed 維持降息選項。

9 月失業率上升與薪資成長放緩則可能讓 Fed 維持降息選項。(圖：ZeroHedge)

AI、自動化、移民下降與政策不確定性成焦點

經濟學家與分析師提到，AI 的快速應用正在削弱部分入門級職缺需求，使部分剛畢業的求職者更難找到工作；部分分析認為 AI 正促成「無就業成長」(Jobless Growth) 的現象。

此外，移民放緩被視為另一項壓抑勞動供給的結構性因素。移民下降始於前任政府的最後一年，並在川普政府時期加速，使勞動市場供給減少，降低維持人口成長所需的就業增量，目前估計僅需每月新增 3 萬至 5 萬人即足以反映人口變化。

分析也指出，企業在川普政府貿易政策下面臨不確定性，小型企業更為明顯，並拖累聘雇計畫；美國最高法院本月初針對其關稅合法性進行辯論，多位大法官對其依據《1977 國際緊急經濟權力法》採行關稅提出疑問。