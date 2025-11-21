鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-21 01:29

美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 公布亮眼財報後，華爾街主要指數周四 (20 日) 盤中一度大幅走高，且稍早優於預期的 9 月非農數據也曾推升市場對 12 月降息的押注。然而，這股樂觀情緒並未持續太久，隨著降息預期迅速降溫、人工智慧 (AI) 概念股漲勢熄火，大盤漲幅隨後全數回落。

Fed降息預期驟降、輝達漲勢熄火！美股主要指數盤中全數翻黑(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 250 點、近 0.5%，稍早曾一度大漲逾 700 點；那斯達克綜合指數跌近 230 點、約 1.0%，標普 500 指數跌 0.7%，盤中漲勢全面回吐。

與此同時，輝達盤中股價下跌 2.28%，每股暫報 182.08 美元。

輝達是市場焦點。該公司公布截至第三季的財報，營收年增 62% 至 570.1 億美元，優於市場預期，並釋出強於預期的第四季度銷售展望，帶動盤前股價一度飆升約 5%。

執行長黃仁勳在法說會上再次否定市場對「AI 泡沫」的疑慮，並稱旗下 Blackwell 系列 AI 晶片需求「爆表」。分析師指出，輝達在法說會上幾乎逐項回應市場所有空方論點，包括 AI 模型需求、企業與政府主權 AI 需求、雲端業者資本支出、供應鏈限制、中國業務與融資合作等，並強調市場需求強勁。

受政府關門延遲發布的美國 9 月非農就業報告周四登場，新增就業達 11.9 萬人，高於市場預期的 5 萬人，顯示勞動市場仍具韌性。然而失業率升至 4.4%，為近四年最高，加大市場對經濟減速的擔憂。數據公布後，聯邦基金期貨顯示交易員押注一度攀升，但隨後又明顯下滑，12 月再降息的機率跌至不到 40%。

KKM Financial 的 Jeff Kilburg 形容：「輝達財報點燃的熱度，被 12 月降息機率下降的現實澆熄了。」他指出，市場原本預期降息，相關敘事如今正快速改變。

這波震盪也反映近期市場的脆弱情緒。在輝達財報公布前，AI 概念股已連續數週承壓，本月迄今標普 500 指數下跌約 3%，科技股為主的納斯達克指數更下跌近 5%。輝達自身在 11 月也下跌約 7%，直到財報公布前夕才出現反彈。

儘管 AI 板塊震盪加劇，零售股中仍有亮點。沃爾瑪 (WMT-US) 公布優於預期的第三季度營收與獲利，帶動股價大漲 6%，成為拖累大盤氣氛中的少數亮點。

由於輝達在 AI 生態系的影響力巨大，其財報動見仍是左右科技股與大盤情緒的重要指標。但在市場重新評估利率路徑與高估值風險的背景下，財報驅動的漲勢能否延續，仍有待後續宏觀與政策訊號進一步確認。