鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-20 23:30

《彭博》周四 (20 日) 報導，美國 9 月非農就業報告公布後，美元自六個月高點回落，美國公債殖利率同步下滑，市場對聯準會 (Fed)12 月降息的押注略為升溫。報告顯示失業率升至近四年高點，但就業增加超出預期，使這份因政府關門而延宕的數據成為 Fed 下次會議前僅存的關鍵指標。(美債價格與殖利率走勢相反)

非農一公布市場全變臉！美元回落、美債走強 Fed下月降息預期升溫(圖：REUTERS/TPG)

美元回落、G10 貨幣走勢不一

‌



彭博美元指數在數據公布後下跌 0.1%，收回稍早觸及的 5 月 19 日以來高點。9 月失業率升至 4.4%，創近四年新高，但非農新增 11.9 萬人，高於市場預估與前月下修後的減少。數據也推動美國公債價格走高、殖利率走低，利率交換市場顯示交易員小幅增加對 12 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。

TJM FX 策略主管 Alvaro Vivanco 表示，這份報告同時支撐 Fed 在 12 月降息的可能性與當前偏鷹的政策語氣。他補充，多數主要匯率仍反映市場預期 Fed 將降息，「若不降息，對美元走強將產生不對稱效應」。

G10 貨幣中，日元表現最弱，兌美元下挫約 0.3%；澳幣與紐幣走高，瑞士法郎小幅走低。分析人士指出，此次 9 月報告反映勞動市場「較先前擔憂的情況更具韌性」，但內部仍可見部分疲弱跡象，並未完全排除 Fed 在 12 月降息的可能。

由於政府關門造成資料收集中斷，10 月就業報告將與 11 月數據合併，並在 12 月 9 日至 10 日貨幣政策會議後才公布，使得 9 月報告成為決策者與市場參考的唯一官方勞動市場數據。

美債殖利率下滑 市場升溫降息押注

美債在報告公布後走強，短天期領漲。2 年期公債殖利率下跌約 3 個基點至 3.57%，10 年期則微降至 4.11%。市場認為，雖然 9 月新增就業高於預期，但失業率上升、8 月就業大幅下修，使市場認為勞動市場仍存在溫和疲軟。

DWS Americas 固定收益主管 George Catrambone 表示，「失業率比新增就業更重要，這讓勞動市場緊俏的論述出現疑問，也因此帶動利率下滑。」

Fed 利率期貨顯示，市場對 12 月降息的機率評估從資料公布前的約 20% 破 40%。近期因部分官員對持續降息態度轉趨保留，加上通膨仍高於目標，12 月降息的市場押注一路下滑，但最新就業數據讓預期略有回溫。

圖：芝商所 FedWatch 工具

然而，克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 警告，為支撐勞動市場過度降息可能延長通膨高於 2% 目標的時間，並升高金融穩定風險。

由於 10 月就業資料將併入 11 月並於 12 月 16 日發布，Fed 在本次會議前不會再看到其他官方就業統計。