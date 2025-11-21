Perplexity推Comet瀏覽器安卓版 與Google競爭戰場再延伸

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-21 03:34

綜合外媒周四 (20 日) 報導，AI 搜尋新創 Perplexity 推出 Comet 網頁瀏覽器的安卓版，成為首批登陸手機平台的 AI 瀏覽器之一。此舉將它與 Google(GOOGL-US) 的競爭延伸至行動裝置領域。

Perplexity推出Comet瀏覽器Android版。(圖: Perplexity)

Perplexity 發言人 Beejoli Shah 表示，Comet 現已在安卓平台上線，蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 版本也將「隨時推出」。她指出，許多電信業者和設備製造商都希望將 Comet 整合到他們的服務中。

首批登陸手機的 AI 瀏覽器

Comet 是首批在手機平台推出的主要 AI 瀏覽器之一。ChatGPT 的 Atlas 瀏覽器目前只有 macOS 版本，Google 雖然將 Gemini 整合進 Chrome 的桌機和手機版，但運作方式更像擴充功能，而非完整的 AI 瀏覽體驗。

Comet 今年 7 月先開放給付費訂戶 Perplexity Max 使用，上月才全面開放給所有桌機用戶。

安卓版功能完整 同步功能即將上線

安卓版 Comet 保留桌機版的主要功能，用戶可以用語音模式與 AI 助理對話，討論分頁中的資訊內容，也能要求 Perplexity 總結網頁。不過目前還無法在手機和桌機版之間同步瀏覽紀錄或書籤，但 Shah 向科技媒體《The Verge》透露，這項功能已在開發計畫中，「未來幾周就會推出」。

Perplexity 示範圖片顯示，助理可以總結 Best Buy 網站上某款冰箱的評論，並確認是否能配送到紐約。Comet 應用程式也像桌機版一樣內建廣告攔截功能。

公司還在開發更多功能，包括完整的語音代理模式和內建密碼管理器。目前用戶仍可使用安卓系統的密碼管理器。

瞄準近 7 成行動流量市場

根據 Similarweb 數據，近 70% 的網路流量來自行動裝置，因此 AI 和搜尋公司都想搶攻行動市場。Perplexity 一直在努力將其助理整合到更多平台，試圖在搜尋領域挑戰 Google。

競爭對手動作也很快。微軟 (MSFT-US) 過去一年已將 Copilot 助理整合到桌機和行動版的 Edge 瀏覽器中。OpenAI 高層上周表示，正在研究 Atlas 瀏覽器的行動版該如何設計。