〈美股早盤〉輝達再點火AI行情、非農就業報喜！主要指數強勢走揚

美股主要指數周四 (20 日) 全面跳空走高，主因輝達交出強勁財報與展望，重新點燃市場對人工智慧 (AI) 題材的信心，並緩解近來圍繞 AI 泡沫的疑慮。與此同時，延後發布的美國 9 月就業數據顯示新增就業優於預期、勞動市場保持韌性，進一步支撐多頭情緒。開盤不久，道瓊大漲逾 500 點，標普 500 與那斯達克分別跳升約 1.6% 與 2%，科技股漲勢領軍主要指數齊揚。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 600 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲近 500 點或近 2.2%，標普 500 指數漲 1.7%，費城半導體指數漲近 2.6%。

美股在最新就業報告公布後延續漲勢，市場對 AI 題材的樂觀情緒蓋過了聯準會 (Fed)12 月降息希望降溫的影響。受惠於大型科技股走強，指數期貨全面上揚，其中那斯達克 100 期貨漲幅達 2%，主因輝達發布優於預期的展望，同時反駁市場對 AI 產業泡沫的討論。投資人認為，企業對 AI 建置的需求仍強勁，整體情緒因此偏向正面。

在利率預期方面，2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 3.56%，顯示市場對近期政策變動的預期略見降溫，美元則在震盪中走勢平穩。

最新公布的就業數據顯示，美國 9 月非農新增就業達 11.9 萬人，扭轉 8 月經下修後的減少局面。失業率微升至 4.4%，為 2021 年 10 月以來新高，市場解讀為勞動市場在政府關門前呈現企穩跡象。平均時薪較前月上升 0.2%，並較去年同期成長 3.8%。由於政府關門期間多項官方數據無法發布，這份非農報告成為 Fed 決策會議前唯一的大型就業參考資料。

另一項數據顯示，美國上周初領失業金人數降至 22 萬人，顯示企業在經濟不確定性下仍保留現有員工，整體裁員幅度有限。近期市場波動主要來自對 Fed 政策路徑、美國經濟放緩風險，以及 AI 行情是否具有持續性的疑慮。但輝達最新財報與展望暫時緩解了部分擔憂，該公司股價在周四早盤勁揚 5%，也帶動多檔 AI 與半導體相關個股同步走高。

輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，外界對 AI 泡沫的擔心與公司觀察到的情況並不相同。黃仁勳指出，從企業投入的需求及實際應用來看，整體 AI 產業仍具有強勁動能。市場普遍視輝達財報為 AI 產業景氣的重要指標，因此其正面展望大幅提升科技族群的投資意願。

做空機構 Muddy Waters 創辦人 Carson Block 也在受訪時表示，雖然市場上對 AI 可能形成泡沫的警告聲浪上升，但目前仍不應低估大型科技公司的走勢。他指出，若在當前市況中選擇放空輝達或其他科技巨頭，「很可能會很快退出市場」。Block 強調，他會選擇偏多布局，而非看空。

整體而言，AI 題材再度主導市場情緒，短線投資人對科技股的信心有所回溫。雖然降息預期有所減弱，但就業數據並未出現劇烈惡化，加上輝達強勁展望支撐風險偏好，使股市在多重不確定性中維持上行動能。

截至台北時間周四（20 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 3.55%，至每股 193.14 美元

人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周四 盤前交易大幅反彈，在公布優於預期的第三季財報後，股價在美東時間凌晨 4 點 15 分左右上漲 5.5%。財報展現出強勁需求動能，加上公司在法說會上正面回應外界疑慮，激勵整體 AI 概念股同步走揚。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 2.94%，至每股 301.43 美元

Alphabet 今年股價飆升 55%，在「美股七雄」中表現最佳。外界半年前仍憂心 Google 可能成為人工智慧 (AI) 競賽下的受害者，如今疑慮已反轉成「估值是否過高」的新焦點。在 AI 產品進展、雲端業務成長與反壟斷風險緩和等因素推動下，Alphabet 股價節節走高，也成為 2025 年標普 500 指數第二大拉抬來源，僅次於輝達。最新跡象顯示，連向來對科技股戒慎的「股神」巴菲特都在第三季買進 Alphabet，持股市值約 49 億美元，引發市場矚目。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 3.52%，至每股 104.15 美元

沃爾瑪公布的第三季財報顯示，其獲利和營收均超乎預期，並調高了全年業績預期。這家零售商巨擘表示，其吸引了更多不同收入階層的顧客，但由於政府停擺期間補充營養援助計畫 (SNAP) 福利暫停發放，銷售額也出現了一些暫時的下滑。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月非農新增就業報 11.9 萬人，預期 5.3 萬人，修正後前值 - 0.4 萬人

美國 9 月失業率報 4.4%，預期 4.3%，前值 4.3%

美國 9 月平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.7%，修正後前值 3.8%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

美國 9 月勞動參與率報 62.4%，前值 62.3%

