鉅亨網編譯莊閔棻
隨著新年的到來，投資者再次面臨一個老問題：如果手上有一筆閒置資金，例如 10,000 美元，該如何投入市場？今年的焦點自然落在人工智慧（AI）上，但市場對 AI 是否存在泡沫仍有分歧。
根據《Business Insider》報導，有些投資者是 AI 多頭，已經大量押注科技股，尋找下一個可能大幅上漲的 AI 相關標的；有些則認為 AI 存在泡沫，轉而關注最近表現亮眼的週期性股票；也有投資者對泡沫與否不太確定，只是希望將閒置資金找到合理的投資去處。
為此，《Business Insider》整理了八位投資專家的看法，分析他們對 AI 泡沫的判斷及對 10,000 美元的配置建議。
美國銀行 (BAC-US) 首席市場策略師 Joe Quinlan 認為，AI 根本不存在泡沫，並建議可以投資生技和工業股。
他強調：「根本沒有泡沫，我們還有大量需求未被滿足。」
基於這種看好態度，他表示會將資金投入生技股，因為他認為 AI 能快速發現新藥，並提升預防性醫療，將帶動生技股上漲。
Quinlan 指出：「生技股仍有持續上漲的空間。」
此外，他還表示會用工業股來平衡投資組合。Quinlan 說：「那些建設 AI 基礎設施、建造數據中心、攪拌水泥的『工具型公司』，也是投資的好方向。」
其中，VanEck Vectors 生物科技 ETF(BBH-US) 和先鋒工業股指數 ETF(VIS-US) 是可以投資這些市場領域的基金範例。
法國興業銀行首席美股策略師 Manish Kabra 認為 AI 並非泡沫，但投資者不應全倉押注。
他建議可以投資 Alphabet(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) ，以及《大而美法案》的受益股。
Kabra 認為自己更屬於「繁榮派」而非「泡沫派」，他表示投資者可以參與 AI 相關投資，但不應該過度加碼。
他最看好的領域是超大型科技公司，例如 Alphabet、微軟與亞馬遜。這些公司資產負債表穩健，建設數據中心等硬體資產不需要大量舉債。
Kabra 也區分了現金充裕的巨型科技公司與那些為了推動 AI 計畫而背負大量債務的公司，例如甲骨文 (ORCL-US) 。
他指出：「科技業內，資產負債表強弱將成為投資者關注的焦點。」
另一方面，Kabra 看好將受益於《大而美法案》法案中稅務與監管優惠的週期性股票。
他最近發布了一份 30 檔股票名單，涵蓋金融、工業與消費週期性板塊，他認為這些股票有望成為主要贏家。其中包括迪爾 (DE-US) 、富國銀行 (WFC-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 。
日本網際網路公司 GMO 資產配置聯合主管 Ben Inker 指出，AI 泡沫可能存在，但可能比其他泡沫規模更小、範圍更有限。
他建議投資日本小型股與歐洲價值股。
Inker 說：「這次泡沫沒有像 2000 年那麼極端，也沒有波及整個市場，泡沫會出現的一個問題是，就像 2008 年一樣，雖然沒有什麼比 2000 年的網路股更昂貴，但當時每一種風險資產都被高估：股票高估、信用高估、房地產高估，幾乎所有東西都被高估。」
他補充：「如今，AI 股票被高估，成長股被高估，但其他資產並沒有那麼嚴重。」
Inker 建議，投資者可以將目光從 AI 轉向日本小型股。
他指出：「日元是全球最被低估的貨幣。如果你購買成本以日元計價的公司，這是一大優勢，因為在日本一切都相對便宜，競爭力很強，尤其是小型股，估值也非常低。」
另一個他看好的方向是歐洲價值股，特別是金融、工業與醫療保健板塊。Inker 認為這些股票在長期回報上可能優於美國的成長股。
投資公司 CV Advisors 資訊長 Elliot Dornbusch 認為市場並非泡沫，但估值偏高。
他建議長線投資者仍可押注 AI 核心的巨型科技股，如台積電 (2330-TW) 、輝達 (NVDA-US) 、Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果 (AAPL-US) ，以及 30 年期美國公債。
Dornbusch 認為市場並不存在泡沫，但他也承認估值確實偏高。不過，他指出，很難準確預測市場修正時點，因此長期投資者不妨現在就開始布局。
對於資金應該投入的標的，管理著 200 億美元資產的 Dornbusch 偏好 AI 核心巨型科技股。
他說：「我相信 AI 是真實存在的，它正在改變經濟格局，而能利用這個趨勢的公司，就是 Google、輝達以及台積電這些提供網路或應用的平台，進而讓其他公司也能從中受益。」
同時，Dornbusch 也看好一種可被視為極度保守的投資：30 年期美國公債。
他給出三個理由：首先，公債收益率達 5%，相當吸引人；其次，他認為市場高估了長期通膨，債券長期收益率最終會下降，投資者將獲利；最後，如果股市出現大幅下跌，更廣泛的避險需求將推動債券收益率下降。
晨星首席市場策略師 Dake Sekera 認為泡沫可能存在，但不是全面性的。他推薦投資者關注微軟、ServiceNow(NOW-US) 、高樂氏 (CLX-US) 、億滋國際 (MDLZ-US) 。
Sekera 表示，「目前有許多個股可能被高估或漲幅過大，但仍有不少股票被低估，整體科技板塊其實還低於我們的合理價值。」
他指出，微軟和 ServiceNow 是兩支被低估的科技股。這兩家公司都擁有龐大的競爭優勢，目前的交易價格分別比市價低 20% 和 25%。
其中，微軟將受益於多元化的盈利來源，而 ServiceNow 則可能因投資者開始關注幫助中小企業利用 AI 的軟體公司而獲得推動。
Sekera 同時強調兩檔價格「大幅折讓」的價值股：高樂氏和億滋國際。
他表示：「這兩檔股票還有相對較高的股息收益率，能在我預期的 2026 年高波動市場中，幫助穩定你的投資組合。」
私人銀行 Huntington 股票研究主管 Randy Hare 表示，AI 泡沫擔憂被過度放大。他對 AI 相關投資仍持正面看法，並推薦三檔 AI 相關投資標的：沃爾瑪 (WMT-US) 、賽富時 (CRM-US) 與 Alphabet。
沃爾瑪是 AI 的早期採用者，利用 AI 改善供應鏈自動化，已經受益。而賽富時則擁有龐大的專屬數據資源。
Hare 說：「AI 的價值取決於用來訓練模型的數據品質，而賽富時掌握客戶數據，因此能用客戶現有資料建立 AI 模型。
他強調：「這是一種新的 AI 解決方案層次，基於客戶自己的資料，而不是公開資料。」
至於 Alphabet，Hare 則認為其 Gemini 聊天機器人已超越主要競爭對手。
他說：「Google 推出了 AI 模型 Gemini，並將 AI 功能加入搜尋引擎，以前市場擔心 Google 會因使用者減少搜尋而失去廣告收入，現在他們提供了解決方案：一個更優化、結合 AI 的 Google 版本。」
北方信託公司家族辦公室首席投資策略師 Brad Peterson 不認為市場存在 AI 泡沫，並認為美國事實上仍處於 AI 採用與發展的早期階段，而大量投入該技術的資金多來自自由現金流，而非負債。
他建議投資者將資金配置於國際股票、小型股、能源、工業與基礎建設。
Peterson 補充說：「我們理解外界的擔憂，但我們認為這是（AI）一項成熟且穩健的技術，而且仍在早期採用階段，」
Peterson 建議，如果投資者打算在市場投入 10000 美元，可以考慮國際股票，因為估值相對更具吸引力，且許多投資者在國際市場的配置不足。
此外，美元走弱也將支持國際股市，有利於海外企業。
至於其他投資領域，則取決於投資者現有的投資組合。但 Peterson 建議，如果想尋找 AI 之外的機會，可以關注小型股，因其估值相對於巨型科技股更便宜。
同時，與 AI 相關的能源、工業及基礎建設板塊在估值面也相對具有吸引力。
其中，可投資的基金範例包括先鋒富時歐洲 ETF(VGK-US) 、先鋒工業股指數 ETF(VIS-US) 、Energy Select Sector SPDR Fund 以及 Global X 有限合夥 & 基礎能源 ETF(MLPX-US)。
富蘭克林股票集團首席投資長 Jonathan Curtis 不認為市場存在 AI 泡沫，並建議投資者可以投資巨型股、公用事業股與工業股。
他指出，支撐 AI 投資的結構性因素仍然穩健，包括公司健康的資產負債表、強勁的現金流，以及已建立的龐大用戶基礎。
Curtis 說：「資金是否充足？電力是否足夠？能否快速部署？這些都是投資者必須面對的現實問題，但長期來看並不是結構性問題。」
他表示，他會將 1 萬美元分成兩組進行投資：
他說：「標普 491 指數為選股者提供了真正的買入機會」，並補充表示，他會將更多資金投入這個領域，特別是能應用 AI 或支持 AI 基礎建設的公司。
Curtis 認為，公用事業和工業等產業尤其蘊藏著良好的投資機會。
其中，可投資的基金範例包括美股七巨頭 ETF(MAGS-US) 、先鋒公用事業股指數 ETF(VPU-US) ，以及 iShares US Industrials ETF。
下一篇