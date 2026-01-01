鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-01 22:00

隨著新年的到來，投資者再次面臨一個老問題：如果手上有一筆閒置資金，例如 10,000 美元，該如何投入市場？今年的焦點自然落在人工智慧（AI）上，但市場對 AI 是否存在泡沫仍有分歧。

2026投資策略：八位專家建議「這樣」用1萬美金布局AI與全球股市。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，有些投資者是 AI 多頭，已經大量押注科技股，尋找下一個可能大幅上漲的 AI 相關標的；有些則認為 AI 存在泡沫，轉而關注最近表現亮眼的週期性股票；也有投資者對泡沫與否不太確定，只是希望將閒置資金找到合理的投資去處。

‌



為此，《Business Insider》整理了八位投資專家的看法，分析他們對 AI 泡沫的判斷及對 10,000 美元的配置建議。

美國銀行首席市場策略師：生技與工業股仍有機會

美國銀行 (BAC-US) 首席市場策略師 Joe Quinlan 認為，AI 根本不存在泡沫，並建議可以投資生技和工業股。

他強調：「根本沒有泡沫，我們還有大量需求未被滿足。」

基於這種看好態度，他表示會將資金投入生技股，因為他認為 AI 能快速發現新藥，並提升預防性醫療，將帶動生技股上漲。

Quinlan 指出：「生技股仍有持續上漲的空間。」

此外，他還表示會用工業股來平衡投資組合。Quinlan 說：「那些建設 AI 基礎設施、建造數據中心、攪拌水泥的『工具型公司』，也是投資的好方向。」

其中，VanEck Vectors 生物科技 ETF(BBH-US) 和先鋒工業股指數 ETF(VIS-US) 是可以投資這些市場領域的基金範例。

法國興業銀行首席美股策略師：AI 可布局，但別重押

法國興業銀行首席美股策略師 Manish Kabra 認為 AI 並非泡沫，但投資者不應全倉押注。

Kabra 認為自己更屬於「繁榮派」而非「泡沫派」，他表示投資者可以參與 AI 相關投資，但不應該過度加碼。

他最看好的領域是超大型科技公司，例如 Alphabet、微軟與亞馬遜。這些公司資產負債表穩健，建設數據中心等硬體資產不需要大量舉債。

Kabra 也區分了現金充裕的巨型科技公司與那些為了推動 AI 計畫而背負大量債務的公司，例如甲骨文 (ORCL-US) 。

他指出：「科技業內，資產負債表強弱將成為投資者關注的焦點。」

另一方面，Kabra 看好將受益於《大而美法案》法案中稅務與監管優惠的週期性股票。

GMO 資產配置聯合主管：泡沫存在，但範圍有限

日本網際網路公司 GMO 資產配置聯合主管 Ben Inker 指出，AI 泡沫可能存在，但可能比其他泡沫規模更小、範圍更有限。

他建議投資日本小型股與歐洲價值股。

Inker 說：「這次泡沫沒有像 2000 年那麼極端，也沒有波及整個市場，泡沫會出現的一個問題是，就像 2008 年一樣，雖然沒有什麼比 2000 年的網路股更昂貴，但當時每一種風險資產都被高估：股票高估、信用高估、房地產高估，幾乎所有東西都被高估。」

他補充：「如今，AI 股票被高估，成長股被高估，但其他資產並沒有那麼嚴重。」

Inker 建議，投資者可以將目光從 AI 轉向日本小型股。

另一個他看好的方向是歐洲價值股，特別是金融、工業與醫療保健板塊。Inker 認為這些股票在長期回報上可能優於美國的成長股。

CV Advisors 資訊長：市場雖貴，長線仍可買入

投資公司 CV Advisors 資訊長 Elliot Dornbusch 認為市場並非泡沫，但估值偏高。

Dornbusch 認為市場並不存在泡沫，但他也承認估值確實偏高。不過，他指出，很難準確預測市場修正時點，因此長期投資者不妨現在就開始布局。

對於資金應該投入的標的，管理著 200 億美元資產的 Dornbusch 偏好 AI 核心巨型科技股。

他說：「我相信 AI 是真實存在的，它正在改變經濟格局，而能利用這個趨勢的公司，就是 Google、輝達以及台積電這些提供網路或應用的平台，進而讓其他公司也能從中受益。」

同時，Dornbusch 也看好一種可被視為極度保守的投資：30 年期美國公債。

他給出三個理由：首先，公債收益率達 5%，相當吸引人；其次，他認為市場高估了長期通膨，債券長期收益率最終會下降，投資者將獲利；最後，如果股市出現大幅下跌，更廣泛的避險需求將推動債券收益率下降。

晨星首席市場策略師：科技股整體折價，個股可挑選

Sekera 表示，「目前有許多個股可能被高估或漲幅過大，但仍有不少股票被低估，整體科技板塊其實還低於我們的合理價值。」

他指出，微軟和 ServiceNow 是兩支被低估的科技股。這兩家公司都擁有龐大的競爭優勢，目前的交易價格分別比市價低 20% 和 25%。

其中，微軟將受益於多元化的盈利來源，而 ServiceNow 則可能因投資者開始關注幫助中小企業利用 AI 的軟體公司而獲得推動。

Sekera 同時強調兩檔價格「大幅折讓」的價值股：高樂氏和億滋國際。

他表示：「這兩檔股票還有相對較高的股息收益率，能在我預期的 2026 年高波動市場中，幫助穩定你的投資組合。」

私人銀行 Huntington 股票研究主管：泡沫憂慮被誇大

私人銀行 Huntington 股票研究主管 Randy Hare 表示，AI 泡沫擔憂被過度放大。他對 AI 相關投資仍持正面看法，並推薦三檔 AI 相關投資標的：沃爾瑪 (WMT-US) 、賽富時 (CRM-US) 與 Alphabet。

沃爾瑪是 AI 的早期採用者，利用 AI 改善供應鏈自動化，已經受益。而賽富時則擁有龐大的專屬數據資源。

Hare 說：「AI 的價值取決於用來訓練模型的數據品質，而賽富時掌握客戶數據，因此能用客戶現有資料建立 AI 模型。

他強調：「這是一種新的 AI 解決方案層次，基於客戶自己的資料，而不是公開資料。」

至於 Alphabet，Hare 則認為其 Gemini 聊天機器人已超越主要競爭對手。

他說：「Google 推出了 AI 模型 Gemini，並將 AI 功能加入搜尋引擎，以前市場擔心 Google 會因使用者減少搜尋而失去廣告收入，現在他們提供了解決方案：一個更優化、結合 AI 的 Google 版本。」

北方信託公司家族辦公室首席投資策略師：AI 採用尚早，國際股與小型股具吸引力

北方信託公司家族辦公室首席投資策略師 Brad Peterson 不認為市場存在 AI 泡沫，並認為美國事實上仍處於 AI 採用與發展的早期階段，而大量投入該技術的資金多來自自由現金流，而非負債。

他建議投資者將資金配置於國際股票、小型股、能源、工業與基礎建設。

Peterson 補充說：「我們理解外界的擔憂，但我們認為這是（AI）一項成熟且穩健的技術，而且仍在早期採用階段，」

Peterson 建議，如果投資者打算在市場投入 10000 美元，可以考慮國際股票，因為估值相對更具吸引力，且許多投資者在國際市場的配置不足。

此外，美元走弱也將支持國際股市，有利於海外企業。

至於其他投資領域，則取決於投資者現有的投資組合。但 Peterson 建議，如果想尋找 AI 之外的機會，可以關注小型股，因其估值相對於巨型科技股更便宜。

同時，與 AI 相關的能源、工業及基礎建設板塊在估值面也相對具有吸引力。

其中，可投資的基金範例包括先鋒富時歐洲 ETF(VGK-US) 、先鋒工業股指數 ETF(VIS-US) 、Energy Select Sector SPDR Fund 以及 Global X 有限合夥 & 基礎能源 ETF(MLPX-US)。

富蘭克林股票集團首席投資長：支撐 AI 投資的結構性因素仍然穩健

富蘭克林股票集團首席投資長 Jonathan Curtis 不認為市場存在 AI 泡沫，並建議投資者可以投資巨型股、公用事業股與工業股。

他指出，支撐 AI 投資的結構性因素仍然穩健，包括公司健康的資產負債表、強勁的現金流，以及已建立的龐大用戶基礎。

Curtis 說：「資金是否充足？電力是否足夠？能否快速部署？這些都是投資者必須面對的現實問題，但長期來看並不是結構性問題。」

他表示，他會將 1 萬美元分成兩組進行投資：

第一類是九檔最大的巨型科技股，即「美股七巨頭」，外加甲骨文與博通

第二類則是標普 500 指數中其他具備競爭優勢、管理團隊強大、盈利前景穩健的精選公司

他說：「標普 491 指數為選股者提供了真正的買入機會」，並補充表示，他會將更多資金投入這個領域，特別是能應用 AI 或支持 AI 基礎建設的公司。

Curtis 認為，公用事業和工業等產業尤其蘊藏著良好的投資機會。