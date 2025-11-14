砸錢拚AI卻延長折舊年限？科技巨頭獲利讓市場開始起疑
大型科技公司的獲利能力一直是支撐高估值的重要因素，但市場開始重新評估這些數字的可靠性。知名投資人、《大賣空》(The Big Short) 電影原型貝瑞 (Michael Burry) 本周在社群媒體上提出警示，指出包括 Meta(META-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 在內的科技巨頭近年陸續延長運算設備的折舊年限，可能使獲利表現被「墊高」，引發市場對財報品質的討論。
貝瑞因精準預測 2008 年美國房市崩盤而知名，並於近期終止避險基金的美國證券交易委員會 (SEC) 登記，使他的評論更受市場關注。
大型科技延長折舊年限 市場重新檢視會計處理
折舊年限調整並非秘密，多數投資人也相信企業在資料中心與 AI 設備上的巨額投資終將回收。不過貝瑞的加入，讓市場將目光轉向科技巨頭資本支出的風險。
Meta 今年將伺服器與運算設備的使用年限自四到五年延長至五年半，公司預估此舉將使 2025 年的折舊費用減少 29 億美元。Alphabet 與微軟 (MSFT-US) 近年也做出類似調整，並表示能從設備中獲得更長的有效使用時間。
Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，企業持續汰換伺服器、網路設備及晶片屬正常，但如今延長折舊的規模「前所未見」，因此令部分投資人感到不安。他直言，市場正從「人工智慧熱潮」進入「需要人工智慧證據」的階段。
是否延長折舊年限合適仍存爭議。北卡羅來納大學教授 Stephen Glaeser 指出，若晶片更新速度加快，折舊理應加速而非放緩。亞馬遜 (AMZN-US) 今年 2 月便反向調整，將伺服器折舊年限自六年縮短為五年。
AI 資本支出暴增 折舊成本同步飆升
隨著人工智慧 (AI) 晶片與資料中心建設快速擴張，折舊支出也同步攀升。外媒調查數據顯示，Meta、Alphabet 與微軟在 2023 年第四季的合計折舊費用約 100 億美元，而截至今年 9 月的季度已接近 220 億美元。分析師預估，明年同期可能升至近 300 億美元。
科技巨頭的資本開支也持續飆升。四大 AI 基礎設施投入者——Meta、Alphabet、亞馬遜與微軟——預料未來 12 個月的總資本支出將成長約 40%，達 4,600 億美元，其中大部分用於運算設備與資料中心建設。
儘管折舊及資本開支急速上升，科技巨頭仍交出強勁財報。第三季獲利普遍優於市場預期，市場分析指出，「美股七雄」的整體獲利預計年增 27%，高於財報季前所預估的 14%。投資人也密切留意即將出爐的輝達 (NVDA-US) 財報。
Osaic 首席市場策略師 Phil Blancato 表示，在現階段，科技公司花費的資本支出仍被視為能刺激未來獲利的投入，因此市場對折舊爭議的擔憂仍有限。
