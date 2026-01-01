鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-01 21:01

週四（1 日），小米 (01810-HK) 創辦人雷軍在微博宣布，為迎接新年，小米推出超強購車福利。在未來兩個月內，購買小米 YU7 的消費者可享全系 3 年零利率分期，首付僅 7.49 萬人民幣，月付最低 4961 人民幣。此外，到店試駕還可獲得 1:64 合金車模一份，福利力度十足。

官方表示，只要在 2026 年 2 月 28 日 24 點前下定的消費者均可享受免息優惠。2025 年 12 月已下定的消費者也可享 3 年 0 息；2025 年 11 月底前已鎖單但未提車的用戶，則可在 3 年 0 息與購置稅補貼中二選一。

除了分期優惠外，消費者在活動期間下定購車，還可獲得最高 4.8 萬人民幣購車福利，包括 Nappa 真皮座椅、電動前備箱、HEPA 高效空氣淨化系統，以及小米 HAD 端到端輔助駕駛等功能。

網友對此紛紛表示驚喜：「2026 年第一天就放大招！」

小米第三季度財報亮眼，智慧汽車首次盈利

小米 2025 年第三季度業績顯示，集團營收達 1131.2 億元，年增 22.3%；經調整淨利潤達 113.1 億元，年增高達 80.9%。

分業務來看，手機與 AIoT 業務收入 841 億元，年增 1.6%；智慧電動汽車及 AI 等創新業務收入 290 億元，同比激增 199.2%。其中，智慧電動汽車收入為 283 億元，其他相關業務收入為 7 億元。

值得注意的是，這是小米智慧電動汽車及 AI 等創新業務分部首次單季度實現經營盈利，經營收益達 7 億元，毛利率由 2024 年同期的 17.1% 提升至 25.5%。

小米表示，毛利率提升主要源於核心零部件成本下降、單位製造成本降低，以及 Xiaomi SU7 Ultra 自 2025 年 3 月交付後的收益增長。

專家觀點：毛利率提升合理，全面盈利仍需時間

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹指出，小米 YU7 作為首款 SUV，定價較高，帶動毛利率提升；隨著銷量增長，整體利潤和產能利用率也同步提高。

他表示：「未來，小米汽車只要保持銷量持續增長，就能維持較好的利潤水準。」

國際智能運載科技協會秘書長、黃河科技學院客座教授張翔補充，汽車產業具有明顯規模經濟效應，產銷量越大，單車成本越低。

他認為：「小米 YU7 單季度盈利屬正常現象，但小米前期投入資金龐大，從完整週期來看，實現全面盈利仍需時間。」

官方數據顯示，第三季度小米汽車共交付 108,796 輛新車，去年前三季度累計交付量已超過 26 萬台。