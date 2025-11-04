鉅亨網編譯段智恆 2025-11-04 22:00

根據《彭博》周二 (4 日) 報導，因放空美國房市在 2008 年金融海嘯前聲名大噪的避險基金經理人、《大賣空》(The Big Short)電影原型貝瑞 (Michael Burry)，近日對人工智慧(AI) 熱潮釋出泡沫警訊。根據最新申報文件顯示，他旗下的 Scion 資產管理公司已建立對 AI 受惠股輝達與數據分析公司 Palantir 的看跌部位，引發市場關注。

《大賣空》本尊出手！放空輝達與Palantir示警AI泡沫(圖：REUTERS/TPG)

根據周一提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 13F 持倉報告顯示，貝瑞買進輝達與 Palantir 的看跌選擇權 (Put Options)，意即押注股價下跌。與此同時，他也持有油田服務商哈里伯頓(Halliburton)(HAL-US) 與藥廠輝瑞 (PFE-US) 的看漲選擇權(Call Options)。

受到此消息與估值疑慮影響，Palantir 周二盤前股價下挫逾 8%，該公司剛於週一調高全年營收展望，但投資人憂心其飆漲股價已脫離基本面。輝達 (NVDA-US) 盤前股價亦一度下跌 2.6%。

AI 產業近期出現高速擴張，OpenAI、輝達等企業間資本往來密集，也引發市場對「循環交易」推高估值的警訊。貝瑞上周在社群平台 X 上發布隱晦貼文，引用電影《大賣空》中自己的角色照片並警告：「有時候，我們會看到泡沫。」他本周再度分享媒體報導圖片，指向與輝達相關的資金循環疑慮。

這並非貝瑞首次對輝達表態看空。今年第一季，Scion 曾清空幾乎所有股票持倉，同步買入輝達及部分美股中概科技股的看跌部位。當時文件中註明，該等期權可能是為對沖不需揭露的其他多頭部位，但根據最新第三季申報，並未包含類似聲明。

外界對貝瑞的動向格外敏感，部分投資人視其為「市場泡沫的風向球」。然而，他此次持倉尚未公開具體部位規模與行權價格，市場反應仍多以追蹤情緒面為主。Scion 資產管理公司未回應媒體置評請求。