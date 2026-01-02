鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-02 06:10

進入 2026 年，以穿著鮮豔且對科技股票極度樂觀著稱的 Wedbush 分析師 Dan Ives 公布了他看好的人工智慧（AI）概念股名單。雖然 Ives 認為半導體巨頭輝達 (NVDA-US) 仍是 AI 革命的重要受益者，但他的報告中更聚焦其他潛力科技股票。

根據《巴隆周刊》報導，微軟 (MSFT-US) 名列其中。Ives 指出，市場普遍低估了微軟雲端運算平台 Azure 的成長潛力，尤其是在 AI 基礎設施需求持續上升的背景下。

他認為，2026 年將是微軟 AI 成長的真正轉折點。微軟去年在財報中自我定位為「由 AI 驅動的平台與工具創造者」，並正持續增加對 AI 的科技投入。

蘋果 (AAPL-US) 同樣上榜。儘管市場 2025 年對其 AI 策略提出質疑，特別是 Siri 語音助理升級一再延遲，Wedbush 仍看好蘋果在 AI 領域的變現能力。

Ives 表示，蘋果 2025 年採取了「令人費解的 AI 策略」，但他相信公司能將這項科技變現，而執行長庫克（Tim Cook）至少會持續擔任執行長至 2027 年底，以監督 AI 計畫的進行。

Ives 寫道：「最大的問題仍然是那個看不見的 AI 策略。蘋果擁有全球最大的消費者裝置基礎：24 億台 iOS 裝置與 15 億支 iPhone，如今正是加速 AI 布局的最佳時機。」

Ives 認為，預計於 2026 年初量產的 Cybercab 將成為特斯拉的「搖錢樹」，有望推動特斯拉明年的市值達到 2 兆美元。截至週二（30 日）下午，特斯拉的市值約為 1.5 兆美元。

在 AI 熱潮中受益的帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 也被 Wedbush 列入名單。儘管市場對其估值有所疑慮，帕蘭提爾科技股票 2025 年仍上漲 144%，遠超標普 500 指數的 17% 與納斯達克綜合指數的 22%。

Ives 表示，帕蘭提爾科技的旗艦 AI 平台需求持續穩定，他寫道：「隨著公司採取策略性行動以保持在 AI 領域的領先地位，我們相信帕蘭提爾科技擁有通往兆美元市值的黃金之路，並將逐步成長以匹配其股票估值。」

此外，Ives 認為資安公司 CrowdstrikeCRWD-US) 也是一個其成長潛力被華爾街低估的科技股票。

Wedbush 認為，資安產業仍是「AI 革命的衍生受益者」，而 Crowdstrike 正努力將 AI 技術整合到其整個產品組合中。

上述所有 AI 相關科技股票皆被納入由 Wedbush 去年推出的 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF(IVES-US) 。