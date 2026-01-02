鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-02 06:40

根據《Business Insider》報導，美國證券交易委員會（SEC）週三（31 日）公布的文件顯示，馬斯克於週二（30 日）捐出了約 21 萬股特斯拉股票，價值近 1 億美元給未公開的慈善機構，用於「年終稅務規劃」。

文件未揭露受贈慈善單位的名稱，但指出這些機構表示「目前無意出售這些股票」。對於外界詢問，馬斯克及特斯拉均未回應。

不過，相較於馬斯克約 6190 億美元的身家，這筆 1 億美元的捐贈顯得微不足道。

與此同時，馬斯克正試圖加強對特斯拉的控制。此前，他曾多次公開表示目前持有的投票權股份不足。

馬斯克表示，若希望擴展特斯拉在 AI 與機器人領域的布局，他至少需要控制公司 25% 的股份。

此外，他還告訴投資人，如果存在被罷免執行長的風險，他不願意在特斯拉打造一支「機器人大軍」。

特斯拉股東在去年十一月批准了一份龐大的薪酬方案，該方案可能價值高達 1 兆美元，為馬斯克達到控制權提供了途徑。

若特斯拉在未來十年達成一系列雄心勃勃的產品與財務目標，馬斯克在公司的持股比例將可能從 13% 增至近 29%。

馬斯克的 1 億美元捐贈，正值特斯拉迎來關鍵的一週之際，公司預計將於週五（2 日）公布年度銷售數據。

特斯拉罕見地於這週一發布分析師悲觀共識，預測公司年度銷售將連續第二年下降。