比特幣周五 (14 日) 一度跌破 9.5 萬美元，，幾乎抹平今年迄今的全部漲幅，創下約六個月新低，因市場風險偏好退潮，加上比特幣相關 ETF 出現大規模贖回，投資人近乎撤出 9 億美元資金。

清算大海嘯再襲來！比特幣一度跌到半年新低 ETF狂洩近9億美元

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 6.8%，報 95,524.00 美元。比特幣 2024 年底的收盤價為 9.37 萬美元，今年稍早在 10 月曾創下 12.62 萬美元歷史新高。

加密市場持續承受清算壓力。CoinGecko 資料顯示，10 月 10 日的大規模清算事件曾一次性抹去超過 1 兆美元的加密總市值。CoinGlass 則顯示，過去 24 小時內又有逾 13 億美元槓桿部位遭到清算，使市場波動進一步擴大。

比特幣 ETF 方面，相關基金本周四出現約 8.7 億美元淨流出，為 ETF 推出以來第二大的單日贖回額。市場原本因美國政府關門結束而短暫回暖，但隨著重要經濟數據延後發布，交易員開始質疑聯準會 (Fed) 是否仍能在短期內降息，使風險性資產承壓。

富蘭克林坦伯頓投資方案副投資長 Max Gokhman 表示，這波下跌與其他風險資產高度相關，但由於加密市場波動性更大，因此跌幅更深。他指出，加密貨幣對總體經濟風險的敏感度仍高，直到機構資金的參與度從比特幣與以太幣擴大至更多資產，市場才可能穩定。

市場流動性亦明顯收縮。數據服務商 Kaiko 指出，加密市場的深度 (反映市場承接大額交易的能力) 較今年高點下滑約三成。

SignalPlus 合夥人 Fan Augustine 表示，比特幣自美國總統川普就職以來已轉為負報酬，加密市場總市值也回到年初水準，目前技術面支撐位落在 9 萬美元初段，市場情緒短期內恐持續低迷。

選擇權市場上，交易員對波動性的押注增加，對跨式與寬跨式等中性策略需求上升，LVRG Research 分析師 Nick Ruck 表示。

此外，比特幣持倉公司 Strategy Inc.(MSTR-US) 的股價重挫，使其企業價值有跌破其約 610 億美元比特幣持倉市值的風險。該股周五盤前下跌約 6%。統計顯示，截至周四，該公司的企業價值約為 748 億美元。