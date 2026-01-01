鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-02 00:22

綜合外媒報導，馬斯克近日通過社群媒體 X 宣布，旗下腦機介面公司 Neuralink 將於 2026 年開始大規模生產腦機介面設備，並將手術程序轉向「幾乎完全自動化」流程。

圖：X

他強調，今年整個植入晶片的過程都將實現近乎全自動化，電極絲可直接穿過硬腦膜植入，無需將其切除。

自 2024 年 1 月完成首例人體植入手術以來，Neuralink 發展迅速。截至 9 月，全球已有 12 名重度癱瘓患者接受腦機介面植入，累計使用時間達 2000 天，總使用時長超過 1.5 萬小時。該公司今年 6 月也完成 6.5 億美元融資。

目前患者已能透過思考控制數位和實體設備，包括玩電動遊戲、瀏覽網路、發布社群媒體貼文，以及移動筆電游標。臨床試驗參與者更將控制能力擴展至實體設備，例如輔助型機器人手臂。

除了現有技術，Neuralink 的「Blindsight」視覺晶片也將於 2026 年進行首次人體試驗。該裝置專為完全失明者設計，透過在大腦視覺皮層植入微電極陣列，接收外部攝像頭訊息並刺激神經元，讓使用者重新獲得視覺感知能力。