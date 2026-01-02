鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 05:00

美股周四 (1 日) 迎來元旦休市日，紐交所與那斯達克交易所全天暫停交易，今 (2) 日將恢復正常交易，常規交易時段為美東時間早上 9 點 30 分至下午 4 點。

元月效應來了？美股2026元旦休市後 市場聚焦Fed降息預期（圖：Shutterstock）

作為美股 2026 年首個休市日，此次休市既遵循美國金融市場節慶假日休市傳統慣例，也為投資人提供梳理投資策略的休整窗口。

在休市前的周三 (2025 年 12 月 31 日)，美股呈現尾盤跳水態勢，那指、標普 500 指數均跌超 0.7%，大型科技股全線收跌，市場情緒受聯準會(Fed) 降息預期降溫影響明顯。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，Fed 本月降息 25 個基點的機率已降至 16.1%，維持利率不變的機率升至 83.9%，這一預期變化料將成為節後市場的核心博弈點。

值得注意的是，美股休市期間並非全球金融活動停滯，亞洲、歐洲部分市場仍正常交易，地緣局勢、經濟數據等資訊仍可能持續發酵，進而影響節後美股開盤情緒。

對投資人而言，休市既是規避短期波動的緩衝期，也必須警惕節後積壓資訊引發的市場波動風險。

此次休市也是美股 2026 年 10 個全天休市日的開端，後續將迎來馬丁路德金恩紀念日、總統日等休市安排。