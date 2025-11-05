鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-05 22:37

‌



美股主要指數周三 (5 日) 開盤平盤波動，前一交易日因科技股估值過高疑慮引發的拋售情緒仍待消化，投資人對人工智慧 (AI) 題材獲利了結趨勢保持警惕。不過，美國民間企業 10 月新增就業人數優於預期，緩解就業市場急速降溫的憂慮，市場逢低承接力道浮現，讓主要指數跌勢趨緩，比特幣反彈，但大型科技股如超微 (AMD-US) 股價仍承受壓力。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 科技股估值壓力未散(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.9%。

‌



在人工智慧 (AI) 概念股大幅回檔後，全球股市周三跌勢收斂，逢低買盤進場使部分指數自低檔回升。投資人認為，先前漲多科技股的獲利了結壓力大於基本面惡化。

截至紐約盤前，標普 500 指數期貨小跌 0.1%、那斯達克 100 期貨跌幅收斂至 0.2%，均遠離稍早低點。兩大指數周二均創近一個月來最大跌幅，原因為估值過高疑慮升溫。小型股指標羅素 2000 本周首度轉升，顯示部分資金正自大型科技股回流。

美國就業市場上，ADP 數據顯示 10 月民間企業新增 4.2 萬人，為兩個月來首次回升，被視為勞動市場仍具韌性的證據。美債價格回落，10 年期公債殖利率上揚 1 個基點，至 4.10%。

避險市場則走勢分歧。國際金價四個交易日以來首度回升，比特幣反彈重回 10.2 萬美元上方。美元指數變化不大。

法巴財富管理首席投資策略師 Stephan Kemper 指出，近期拋售更多是獲利了結而非基本面惡化，「估值偏高時修正隨時可能發生，反而有利洗出槓桿與短線籌碼。」

今年 AI 熱潮及市場押注聯準會 (Fed) 持續降息，曾推動美股自 4 月低點大漲逾 35%，但漲勢日益集中，華爾街多位領袖近期均稱回檔屬「健康調整」。

亞股方面，南韓 Kospi 指數周三盤中重挫逾 2%，科技股亦拖累歐洲主要指數走弱。費城半導體指數周二市值蒸發約 5,000 億美元，《彭博》彙編的亞洲晶片股指標周三亦續跌，顯示 AI 相關標的資金撤退仍未結束。

蘇黎世保險 (Zurich Insurance) 首席策略師 Guy Miller 表示，當前市場調整帶有健康成分，「我們希望看到輪動、獲利了結，以及投資人更明確區分公司體質強弱」，並強調此波回檔不代表市場趨勢轉壞。

整體而言，市場憂慮 AI 題材漲多修正與資金集中風險，正促使投資人重新調整配置。隨儘管股市短線波動加劇，但多數投資機構仍認為目前回檔屬自然修正，以消化漲多估值，市場後續走勢仍取決於科技股獲利與降息預期是否維持支撐。

截至台北時間周三（5 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.03%，至每股 198.90 美元

據悉，中國政府近期發布指引，要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心專案，只能使用國產人工智慧（AI）晶片，對輝達回歸中國市場造成巨大衝擊。根據《路透》報導，消息來源指出，對於完成度低於 30% 的資料中心，中國當局已要求移除所有已安裝的外國晶片，或取消購買計畫；對於進度較高的專案，則採取個案審核方式決定。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤股價下跌 0.53%，至每股 22.57 美元

中國電動車製造商小鵬汽車 (09868-HK) 宣布，將於 2026 年推出無人駕駛計程車 (Robotaxi) 服務，並公開旗下第二代人形機器人產品線，展現以自研人工智慧 (AI) 晶片為核心的科技布局。此舉被視為與美國特斯拉 (TSLA-US) 技術競賽的最新升級，小鵬試圖將自身定位從電動車企業轉型為 AI 驅動的智慧移動與機器人公司。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 4.14%，至每股 45.44 美元

人工智慧 (AI) 伺服器製造商美超微股價周三盤前股價下跌超過 9%，此前公司公布的季度利潤和營收數據未達預期，美超微將財報表現不如預期的原因，歸咎於與設計變更相關的延遲交貨。摩根大通分析師評論指出：「AI 運算中的利潤機會與營收機會存在巨大的差異，AI 伺服器領導者不斷犧牲利潤來參與大型交易，留給投資者的利潤上行空間有限。」

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 新增就業人數報 4.2 萬，預期 3.2 萬，前值 - 2.9 萬

美國 10 月 ISM 非製造業指數預期 50.7，前值 50.0

美國 10 月服務業 PMI 終值預期 55.2，前值 54.2

美國 10 月綜合 PMI 終值預期 54.8，前值 53.9

華爾街分析：