鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 20:20

‌



小鵬自研AI晶片上車！自駕計程車明年上路 人形機器人也來了(圖：REUTERS/TPG)

自研 AI 晶片上車 小鵬 Robotaxi 布局多城測試

‌



小鵬在「AI Day」發布三款無人駕駛計程車車型，均採用該公司自研的「圖靈」(Turing)AI 晶片，每輛車搭載四顆晶片，總算力達 3,000 TOPS(每秒兆次運算)，小鵬聲稱為「全球車載最高運算能力」。晶片將驅動第二代自研「視覺 - 語言 - 行動」(VLA) 模型，可理解視覺訊號並用於自駕與機器人應用。

小鵬聯合總裁顧宏地接受《CNBC》訪問時指出，無人駕駛計程車「終將成為全球現象」，但法規仍為關鍵障礙。他坦言先前曾預期自駕計程車短期內難以成為真正的商業模式，但態度已明顯轉變，「技術進步速度比我們預想更快」，加上運算能力大幅提升，「讓我們相信正逼近關鍵轉折點」。

小鵬規劃兩條線並行：商業共享車，以及可供家庭自用的全自動乘用車，強調在未來消費者可選擇自駕權限開放層級。

機器人布署先從商務場景開始 第二代 Iron 亮相

延續特斯拉跨足人形機器人領域的策略，小鵬同步推出第二代「Iron」人形機器人，計畫明年投產。產品搭載三顆自研圖靈晶片與固態電池，並提供外型與髮型等客製化設定。

小鵬執行長何小鵬表示，短期內難以讓機器人大規模進入家戶，也不會立即用於工廠生產，「中國勞動成本仍低」，成本效益尚未能支撐企業採用。他指出，機器人初期將投入導覽、銷售助理與大樓接待等商務場景，首先部署於小鵬自家設施。

何小鵬坦言，未能預估未來 10 年銷量，但相信「機器人的銷量將會超過汽車」。

科技競速指向特斯拉！小鵬：不少技術我們更早投入

顧宏地在媒體聯訪中提到，小鵬追求的技術與產品方向「部分與特斯拉相似」，並強調企業在飛行汽車與人形機器人等領域「某些方面起步早於特斯拉」。然而，他也認可特斯拉在商業化溝通上聲量更大，小鵬過去較少主動對外揭露研發進展。