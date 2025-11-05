小鵬自研AI晶片上車！自駕計程車明年上路 人形機器人也來了
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周三 (5 日) 報導，中國電動車製造商小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US) 宣布，將於 2026 年推出無人駕駛計程車 (Robotaxi) 服務，並公開旗下第二代人形機器人產品線，展現以自研人工智慧 (AI) 晶片為核心的科技布局。此舉被視為與美國特斯拉 (TSLA-US) 技術競賽的最新升級，小鵬試圖將自身定位從電動車企業轉型為 AI 驅動的智慧移動與機器人公司。
自研 AI 晶片上車 小鵬 Robotaxi 布局多城測試
小鵬在「AI Day」發布三款無人駕駛計程車車型，均採用該公司自研的「圖靈」(Turing)AI 晶片，每輛車搭載四顆晶片，總算力達 3,000 TOPS(每秒兆次運算)，小鵬聲稱為「全球車載最高運算能力」。晶片將驅動第二代自研「視覺 - 語言 - 行動」(VLA) 模型，可理解視覺訊號並用於自駕與機器人應用。
小鵬表示，無人駕駛計程車將於廣州等多個城市展開路測，合作夥伴包括阿里巴巴集團 (09988-HK)(BABA-US) 旗下高德地圖與叫車平台，預計導入即時叫車系統。部分車款在遮陽板設置外部顯示器，呈現車速等資訊，提升與行人互動的透明度。
小鵬聯合總裁顧宏地接受《CNBC》訪問時指出，無人駕駛計程車「終將成為全球現象」，但法規仍為關鍵障礙。他坦言先前曾預期自駕計程車短期內難以成為真正的商業模式，但態度已明顯轉變，「技術進步速度比我們預想更快」，加上運算能力大幅提升，「讓我們相信正逼近關鍵轉折點」。
小鵬規劃兩條線並行：商業共享車，以及可供家庭自用的全自動乘用車，強調在未來消費者可選擇自駕權限開放層級。
機器人布署先從商務場景開始 第二代 Iron 亮相
延續特斯拉跨足人形機器人領域的策略，小鵬同步推出第二代「Iron」人形機器人，計畫明年投產。產品搭載三顆自研圖靈晶片與固態電池，並提供外型與髮型等客製化設定。
小鵬執行長何小鵬表示，短期內難以讓機器人大規模進入家戶，也不會立即用於工廠生產，「中國勞動成本仍低」，成本效益尚未能支撐企業採用。他指出，機器人初期將投入導覽、銷售助理與大樓接待等商務場景，首先部署於小鵬自家設施。
何小鵬坦言，未能預估未來 10 年銷量，但相信「機器人的銷量將會超過汽車」。
科技競速指向特斯拉！小鵬：不少技術我們更早投入
顧宏地在媒體聯訪中提到，小鵬追求的技術與產品方向「部分與特斯拉相似」，並強調企業在飛行汽車與人形機器人等領域「某些方面起步早於特斯拉」。然而，他也認可特斯拉在商業化溝通上聲量更大，小鵬過去較少主動對外揭露研發進展。
除了無人駕駛計程車與人形機器人，小鵬亦布局飛行汽車技術，試圖以多元產品線拉開與其他中國電動車廠差距。目前，中國自駕出行競爭者包括小馬智行 (002026-HK)(PONY-US)、文遠知行(WRD-US) 與百度(09888-HK)(BIDU-US)Apollo 等，已在多地推行無人計程車營運；特斯拉今年亦在美國德州啟動無人駕駛計程車試運營。
小鵬「科技轉向」宣布後，外界普遍視為中國電動車市場進入新階段：不再只比電池成本與續航，而是比拚 AI 運算能力與機器人化能力，小鵬意在搶佔下一輪移動革命的先機。
延伸閱讀
- 全球股市重挫！金價再衝4千美元 避險潮回來了
- 中國政府「封殺」輝達！要求拆除已安裝外國AI晶片、取消購買計畫
- 美超微盤前股價重挫逾9% 設計變更導致15億美元AI伺服器交貨延遲
- 信驊Q3 EPS 32.12元飆新高 宣布移轉業務予子公司
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇