2025-11-05

《彭博》報導，全球股市因高估值疑慮遭遇大幅回檔，引發市場避險情緒升溫，金價周三 (5 日) 反彈走高。現貨金一度逼近每盎司 4,000 美元，扭轉前一交易日近 2% 的跌幅；與此同時，美國公債價格上揚，而全球股市則延續近一個月來最陡的跌勢。

全球股市重挫！金價再衝4千美元 避險潮回來了(圖：REUTERS/TPG)

金市昨日遭壓主要因美元走強，加上聯準會 (Fed) 官員對 12 月是否再降息態度謹慎，市場重新評估政策路徑。三名 Fed 決策官員日前均未明確支持再降息一步，顯示決策者仍在衡量通膨壓力與就業市場降溫的風險。市場將持續留意本周包含聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 在內的多位官員談話。一般認為，若借貸成本下降，黃金相對具利息收益資產的吸引力將升高。

今年以來金價累計已大漲約 50%，月前一度創下歷史新高後回落，漲勢過快亦促使部分追價力道退卻，且黃金 ETF 近期出現資金流出。交易員正試圖判斷，此輪回調是否已告一段落。

TD Securities 大宗商品策略師梅勒克 (Bart Melek) 在報告中指出，在市場等待更多指引期間，金價可能在每盎司 3,800 至 4,050 美元區間整理。他提到，市場對 Fed 降息前景仍存不確定性，加上中國零售買盤動能受關注，皆為短線限制因素。

不過，他強調，推動今年金價飆升的核心動能多數仍在，包括各國央行持續擴大儲備，及全球私人投資需求強勁，預料整固期過後將再度推升金價。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略師漢森 (Ole Hansen) 則表示，市場情緒已由亢奮轉向審慎，交易員重新評估「2025 年劇本」——包括降息、財政壓力、地緣風險避險需求與央行買盤等因素，究竟有多少已反映在價格上。