勞動市場回溫！美10月小非農就業超預期新增4.2萬人 結束連兩月下滑

美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，民間企業 10 月就業新增 4.2 萬人，遠超市場預估的 2.2 萬人，也扭轉 9 月減少 2.9 萬人的頹勢，為近三個月來首次成長，然而就業成長集中於少數產業與大型企業，整體招募動能仍偏溫和。此外，薪資漲幅則持平顯示供需相對平衡，暫未出現就業急凍現象。

大型企業帶動增聘 中小企業持續裁員

ADP 數據顯示，貿易、運輸與公用事業領域新增 4.7 萬職缺為主要支撐，教育與醫療服務增加 2.6 萬人，金融活動增加 1.1 萬人。相對之下，資訊服務業減少 1.7 萬人，專業與商業服務減少 1.5 萬人，其他服務減少 1.3 萬人，製造業減少 3 千人，顯示部分產業仍承壓。

此次新增就業人數全來自大型企業。員工 250 人以上的大型企業新增 7.6 萬人，中小企業則合計減少 3.4 萬人，小型企業更已連續三個月減少人力。ADP 指出，其統計涵蓋超過 2,600 萬名民間員工薪資資料。

薪資方面，留任員工年增 4.5%，與 9 月持平；轉職者薪資年增 6.7%，略高於前月。ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 指出，雖然招募略為回溫，「但相較今年稍早仍屬溫和」，薪資增速平緩顯示供需已更為平衡。

政府停擺延誤官方數據 ADP 成市場關鍵風向指標

由於美國政府停擺進入第二個月，勞工部非農就業報告將延後發布，市場正依賴 ADP 作為少數仍能觀察勞動市場即時情況的指標。

分析人士警告，ADP 採樣只涵蓋使用該公司薪資服務的企業，其統計方法與官方調查不同，需謹慎解讀。Oxford Economics 經濟學家 Matthew Martin 表示：「ADP 數據應被視為補充，而非替代官方調查。」

ADP 統計今年民間企業月均新增約 6 萬人，但下半年明顯放緩。由於政府停擺，美國官方非農就業報告 (BLS) 暫停發布，使 ADP 成為市場少數能參考的就業指標。市場原預期 BLS 將呈現就業減少 6 萬人、失業率升至 4.5%。

聯準會 (Fed) 前次會議連續第二次降息 1 碼(25 個基點)，主席鮑爾表示就業市場呈現「非常溫和的降溫」，也未確認 12 月是否進一步降息。經濟學界普遍認為，若就業缺乏明顯改善，美國仍存在再度寬鬆需求。

在不確定性升高下，華爾街正密切留意本周公布的企業裁員公告、州級失業金申請與密大消費者信心指數，以確認就業市場是否持續轉弱。