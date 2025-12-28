LED廠轉型搶攻機器人市場 富采、億光、弘凱佈局高階感測與人機介面商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-28 09:00

隨著 AI 技術加速人形機器人與工業自動化發展，台灣 LED 大廠紛紛轉型切入高階利基市場，富采、億光及弘凱積極佈局機器人視覺、感測及人機介面領域。業者看好高階感測技術與智慧光源將成為推升營運的核心動能，相關高毛利產品線出貨預期將在 2026 年逐步放量，擺脫過往紅海競爭的照明市場。

LED廠轉型機器人領域 富采、億光、弘凱佈局高階感測與人機介面商機。(圖：shutterstock)

富采 (3714-TW) 近年積極推動「雙加值引擎」策略，今年攜手工業電腦大廠凌華科技進軍機器人自動化市場，展出 Mini LED 及 Micro LED 人機介面顯示器。

‌



富采旗下晶電開發的弱紅曝紅外線 LED 技術及 VCSEL 解決方案，因具備高功率與高反應速度，已成功切入歐美及日系機器人客戶供應鏈，成為機器人實現 3D 感測、測距與避障的關鍵技術。

LED 封裝龍頭億光 (2393-TW) 則鎖定工業控制與消費型機器人雙軌並進，擴充光耦合器產能以滿足機械手臂信號傳輸與電路隔離需求。

此外，億光的紅外線感測器與大功率發射元件已大量導入掃地機器人及商用服務機器人，董事長葉寅夫強調將持續鎖定車用、工控與綠能等高成長領域，藉由大規模量產能力鞏固全球競爭優勢。

專注於光電半導體封裝的弘凱 (5244-TW) 也在人形機器人領域取得突破，總經理曾智宏證實 ICLED 產品已獲美系人形機器人大廠設計導入。

由於人形機器人的臉部、軀幹及手部需要大量光學互動介面，弘凱的 ICLED 因自帶驅動功能可節省空間與線束，預計將於 2026 年下半年開始貢獻營收，無人機應用亦同步進入設計導入階段。