鉅亨網編譯段智恆 2025-11-06

全球科技股近期大幅震盪，市場對人工智慧 (AI) 熱潮是否恐形成泡沫再度引發熱議。然而多位分析師與投資人認為，儘管漲勢過於火熱後出現修正，但暫不需因短期拉回過度驚慌，市場仍具後續支撐力道。

AI股急挫興風雨？投資人：短暫調整 無需過度恐慌(圖：REUTERS/TPG)

亞洲股市連續兩日遭到賣壓，南韓與日本主要指數相較本周二早盤觸及高點回跌約 5%，但臨收前跌幅已有所收斂。歐洲股市亦小幅反彈，美股那斯達克指數在周二重挫 2% 後，周三 (5 日) 盤中反彈 0.4%。

受賣壓最深的正是今年來漲幅驚人的 AI 概念股，包括讓輝達 (NVDA-US) 市值登上全球第一的晶片股漲勢，在修正行情中也首當其衝。

Pictet Asset Management 高級投資組合經理 Jon Withaar 指出，這波賣壓主要是資金部位調整：「近期表現最亮眼的個股受到最大衝擊，看起來是獲利了結帶動的賣盤。」

AI 概念降溫？專家：暫歇整理或伴隨板塊輪動

滙豐亞太區股票策略主管 Herald van der Linde 表示：「投資人幾乎把資金都堆進 AI 股。但能漲到什麼程度？資金還能再追多少？我認為市場可能迎來一段休息期，而這段休息期可能伴隨板塊輪動。」

輝達周二股價近跌 4%，從上月高點回落約 7%；周三亞洲多家 AI 供應鏈與競爭對手也面臨賣壓。

澳洲 Barrenjoey 股票銷售主管 Angus McGeoch 則認為目標投資績效的機構投資人，在年底前會更快調整部位以避免獲利回吐，但尚未看到全面撤退跡象：「只要市場重新有向上動能，他們就會很快回來。」

華爾街普遍認為，此次修正更像技術性回調，而非趨勢逆轉。那斯達克周二下跌前，自 4 月低點已累計反彈逾 50%，漲幅已高。

花旗股票策略師 Vishal Vivek 指出：「目前的下跌並不代表 AI 股失寵。今年甚至過去三年都是非常亮眼的表現。頂多是短暫停下腳步，而非大幅出清部位。」

獲利強勁但期待偏高 市場敏感度升溫

根據 LSEG 數據，標普 500 中已公布第三季財報的企業超過 83% 優於市場預期，科技巨頭亦持續大舉投資 AI，雖提升長線題材，卻也帶來支出循環化與獲利能見度的疑慮。

Mindset Wealth Management 投資組合經理 Seth Hickle 表示：「不是業績變差，只是沒有每項指標都完全達標，而在當前市場環境，投資人要求更高。」

摩根士丹利執行長皮克 (Ted Pick) 及高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 也在香港一場投資峰會上釋出對市場過熱的憂慮，示警回檔風險。

部分市場人士認為，美國最高法院周三就川普關稅合法性舉行聽證，也促使資金提前獲利了結。Wilson Asset Management 投資主管 Matthew Haupt 便表示，近期回檔反倒讓他逢低加碼：「我今天有買，希望我是對的。」