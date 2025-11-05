鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 20:50

AI退潮股災擔憂升溫！美債獲支撐但漲勢趨緩(圖：REUTERS/TPG)

近期國際股市深受科技估值過高疑慮拖累，摩根士丹利執行長皮克 (Ted Pick) 及高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 先後警告，股市可能仍有下跌空間，促使投資人關注債券作為避險資產的吸引力。星展銀行 (DBS) 預期，若股市持續震盪，10 年期美債殖利率可能從目前約 4.07% 下探至 3.8%；道明證券 (TD Securities) 則預估，至 2026 年底恐跌至 3.50%。

TD Securities 資深利率策略師 Prashant Newnaha 指出，美國經濟數據偏軟、政府持續關門、流動性低迷，加上企業對資本支出與科技估值提出警訊，都加劇市場風險厭惡情緒，使資金再度湧向流動性最佳的避險資產。他強調：「各種不利因素交織，支撐債券需求延續。」

費城半導體指數昨日蒸發約 5,000 億美元市值，亞洲晶片股周三亦跟跌，顯示人工智慧 (AI) 題材降溫已引發明顯撤退。《彭博》策略師 Mark Cranfield 表示，宏觀交易者正趁 AI 概念股回檔時「落袋為安」。盛寶銀行 (Saxo Markets) 的 Charu Chanana 則指出，「債市買盤反映的是 AI 交易部位退潮與避險需求提升，而非經濟基本面翻轉。」

截至紐約時間周四清晨 6 時，10 年期美債殖利率報 4.08%，略高於稍早低點 4.05%；德、英公債殖利率變化不大，日本 10 年期公債則小幅下行。

此外，投資人仍密切追蹤美國政治風險。美國政府停擺已進入第 36 天，刷新史上最久紀錄，使市場陷入數據「黑箱期」，官方統計延後發布。投資人正改以 ADP 民間就業報告與 ISM 服務業指數等替代指標研判景氣走勢。

德意志銀行分析師指出，隨著昨日選舉落幕，市場對兩黨達成妥協、終結停擺的期待升溫。此外，最高法院將審理與川普任內關稅相關訴訟，若維持先前裁決，恐影響政府收入結構，使拜登政府必須考慮以其他法規替代。