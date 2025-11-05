AI退潮股災擔憂升溫！美債獲支撐但漲勢趨緩
鉅亨網編譯段智恆
綜合外媒報導，在全球市場風險情緒高漲下，美國公債延續買盤動能後轉趨平穩，10 年期公債殖利率自一周低點回升，市場避險情緒略有降溫。美股期貨縮小跌幅，截至紐約時間周三 (5 日) 早盤，道瓊與標普期貨變動有限，那斯達克 100 期貨則小跌約 0.4%。
近期國際股市深受科技估值過高疑慮拖累，摩根士丹利執行長皮克 (Ted Pick) 及高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 先後警告，股市可能仍有下跌空間，促使投資人關注債券作為避險資產的吸引力。星展銀行 (DBS) 預期，若股市持續震盪，10 年期美債殖利率可能從目前約 4.07% 下探至 3.8%；道明證券 (TD Securities) 則預估，至 2026 年底恐跌至 3.50%。
TD Securities 資深利率策略師 Prashant Newnaha 指出，美國經濟數據偏軟、政府持續關門、流動性低迷，加上企業對資本支出與科技估值提出警訊，都加劇市場風險厭惡情緒，使資金再度湧向流動性最佳的避險資產。他強調：「各種不利因素交織，支撐債券需求延續。」
費城半導體指數昨日蒸發約 5,000 億美元市值，亞洲晶片股周三亦跟跌，顯示人工智慧 (AI) 題材降溫已引發明顯撤退。《彭博》策略師 Mark Cranfield 表示，宏觀交易者正趁 AI 概念股回檔時「落袋為安」。盛寶銀行 (Saxo Markets) 的 Charu Chanana 則指出，「債市買盤反映的是 AI 交易部位退潮與避險需求提升，而非經濟基本面翻轉。」
截至紐約時間周四清晨 6 時，10 年期美債殖利率報 4.08%，略高於稍早低點 4.05%；德、英公債殖利率變化不大，日本 10 年期公債則小幅下行。
此外，投資人仍密切追蹤美國政治風險。美國政府停擺已進入第 36 天，刷新史上最久紀錄，使市場陷入數據「黑箱期」，官方統計延後發布。投資人正改以 ADP 民間就業報告與 ISM 服務業指數等替代指標研判景氣走勢。
德意志銀行分析師指出，隨著昨日選舉落幕，市場對兩黨達成妥協、終結停擺的期待升溫。此外，最高法院將審理與川普任內關稅相關訴訟，若維持先前裁決，恐影響政府收入結構，使拜登政府必須考慮以其他法規替代。
整體而言，在政府停擺、政治不確定性升高與科技股評價修正交互作用下，市場避險需求仍潛伏，但短線走勢主要仍受交易部位調整牽動，債市多頭能否延續，仍取決於後續政策進展與風險事件演變。
