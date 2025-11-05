中國政府「封殺」輝達！要求拆除已安裝外國AI晶片、取消購買計畫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-05 19:10

中國政府「封殺」輝達AI晶片。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，消息來源指出，對於完成度低於 30% 的資料中心，中國當局已要求移除所有已安裝的外國晶片，或取消購買計畫；對於進度較高的專案，則採取個案審核方式決定。

此舉被視為中國在美中貿易緊張暫停期間，針對關鍵基礎設施去除外國科技的最激進措施之一，也彰顯其追求 AI 晶片自給自足的決心。

中國對高階 AI 晶片的需求，包括輝達所生產的晶片，一直是中美科技競爭的焦點。

在與中國國家主席習近平會談後，美國總統川普曾表示，美國政府將「允許他們與輝達進行交易，但不會涉及最先進的晶片」。

然而，中國最新指引可能徹底打擊輝達在中國市場的回歸希望，並為華為等國產晶片廠商提供更多銷售機會。

消息人士指出，目前尚不清楚該指引是否適用於全國，或僅限於部分省份，且也未透露是哪些中國監管機構發布命令。

《路透》對中國政府標案的回顧顯示，自 2021 年以來，中國 AI 資料中心專案已獲超過 1,000 億美元的國家資金支持。

中國大多數資料中心均獲得部分國家資金補助，但尚不清楚有多少專案受新指引影響。

消息人士指出，一些專案已在動工前被迫暫停，例如西北某省計畫部署輝達晶片的專案，即因該指引而暫停。

輝達成最大受害者

值得注意的是，中國這項政策將對輝達造成最大衝擊。

輝達執行長黃仁勳曾多次向川普及政府遊說，要求允許向中國銷售更多 AI 晶片。他認為，讓中國 AI 產業依賴美國硬體，對美國利益有利。

據公司資料，目前輝達在中國 AI 晶片市場的占有率為零，而 2022 年曾高達 95%。

即便美中達成協議允許美國恢復向中國銷售先進晶片，若中國將輝達等外國晶片排除在大型國家資金資料中心專案之外，也將剝奪其在中國的大量收入。

消息人士表示，新出台的資料中心指引涵蓋了輝達 H20 晶片，即美國公司被允許銷售給中國的最先進 AI 晶片，同時也涉及更強大的處理器如 B200 和 H200。

雖然 B200 和 H200 晶片因美國出口管制禁止運往中國，但透過灰色市場仍可流通。

中國國產晶片受益

這些公司的產品已能與部分輝達晶片競爭。然而，由於開發者習慣輝達成熟的軟體生態系統，國產晶片替代方案仍面臨市場接受度挑戰。