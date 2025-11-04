鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-04 23:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (4 日) 表示，隨著技術演進，未來不排除允許輝達 (NVDA-US) 最先進的 Blackwell 架構晶片銷售至中國。他並暗示明年美中將展開更多高層互動，包括兩次國是訪問，雙邊關係正朝向更穩定的方向發展。

輝達最強晶片也可能賣中國？美財長：再等一年到兩年！技術迭代是關鍵(圖：REUTERS/TPG)

高階晶片或可轉為出口選項 技術迭代是關鍵

貝森特接受《CNBC》專訪指出，目前輝達 Blackwell 晶片被視為「皇冠上的寶石」，但晶片效能在技術快速迭代下，可能在 12 至 24 個月內迅速落後於更新產品，屆時或能成為對中出口選項。

他表示：「這反映的其實是科技發展速度，而非談判速度。也許一年、兩年後，Blackwell 可能成為效能排名第二、第三、甚至第四階的產品，屆時就可能出售。」

輝達執行長黃仁勳上周曾提到，希望未來能向中國客戶銷售 Blackwell 產品，但目前沒有具體規劃。黃仁勳的談話前一天，美國總統川普在南韓表示，他與中國國家主席習近平並未討論相關議題。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 也回應，Blackwell 晶片出口中國「目前不在討論範圍內」。

美中外交節奏加快 明年規劃兩次國是訪問

貝森特透露，川普與習近平明年將互訪，並有望在國際峰會期間追加會面。他表示：「我認為明年將有兩次國是訪問，川普將訪問北京，而習近平也會來到美國。」

此外，兩國領導人還可能在 2026 年 12 月美國佛州多羅 (Doral) 舉辦的 20 國集團 (G20) 會議，以及 2026 年 11 月中國深圳舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會再度碰面。