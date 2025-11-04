鉅亨網編譯段智恆 2025-11-04 20:40

根據《CNBC》周二 (4 日) 報導，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 執行長鄧偉政 (Richard Teng) 否認公司曾為與美國總統川普家族相關的穩定幣「USD1」提供特殊支持，以換取前執行長趙長鵬 (Changpeng Zhao, CZ) 獲得總統特赦的指控。他強調，幣安未參與交易結算方式的決策，也未偏袒任何特定方案。

加密政商風暴！幣安否認拉抬川普家族穩定幣 避談趙長鵬特赦疑雲(圖：REUTERS/TPG)

幣安稱未介入投資結算方式

鄧偉政接受《CNBC》專訪表示，幣安先前取得阿布達比國有投資機構 MGX 的約 20 億美元投資，該筆交易使用由川普家族加密公司 World Liberty Financial 發行的 USD1 完成結算，但「採用何種資產進行支付，是 MGX 的決定，幣安沒有參與」。

他補充，USD1 在幣安上架前，已於其他交易所上市，並強調幣安長期與具潛力的加密項目合作，但是否成功則取決於市場。

不過，這筆投資及後續上架舉動，引發外界質疑幣安是否藉此協助提升 USD1 能見度與市場信任度，從而促成川普政府赦免趙長鵬。鄧偉政回應稱：「這樣的說法並不成立。」

趙長鵬於 2023 年因承認幫助洗錢而辭任執行長，目前仍為公司大股東。川普今年 10 月為他特赦時強調，自己對趙長鵬「完全不認識」，但應「很多好人請求」而作出決定。

美國議員質疑腐敗與利益衝突

《華爾街日報》(WSJ) 近日報導，幣安除促成 MGX 使用 USD1 投資外，還協助其穩定幣底層技術開發，並與幣安相關的加密平台 PancakeSwap 建立合作，使其受惠於曝光擴大。有知情人士消息透露，這些動作加劇對政治利益交換的懷疑。

美國參議院銀行委員會民主黨領袖華倫 (Elizabeth Warren) 嚴厲批評此事，稱趙長鵬先是認罪，接著「拉抬川普的加密投資」，最終獲特赦，質疑其中存在腐敗交易。

幣安對相關指控暫未做出額外回應。

鄧偉政表示，幣安與加密業者對川普總統的政策方向「非常感謝」，因其釋放訊號，讓美國朝「全球加密資本」邁進。

家族介入與外交問題引發外界更多關注

USD1 背後的 World Liberty Financial，被外界點名與川普政府關係密切。官網顯示，川普家族持有其平台收益大頭及 WLFI 代幣，但同時強調川普本人與家族成員並非公司管理者或員工。

此外，MGX 以 USD1 投資幣安的時間點也受到檢視。《紐約時報》(NYT) 日前披露，這筆交易發生於美國與阿拉伯聯合大公國簽署重大晶片合作協議前兩周，引發外交利益交換的聯想。不過川普長子小唐納．川普 (Donald Trump Jr.) 已否認有任何利益衝突。