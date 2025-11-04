鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-04 22:41

美股主要指數周二 (4 日) 開低，華爾街多位大型銀行執行長示警科技股估值偏高，市場須準備迎接回檔，加上人工智慧 (AI) 題材代表股 Palantir 財測未達投資人期待，引發資金撤出高估值科技權重股。此外，比特幣重挫，避險買盤推升公債價格。

〈美股早盤〉高估值壓力浮現！主要指數開低 AI領漲股遭獲利了結

截稿前，道瓊工業指數跌近 400 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌逾 350 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 1.1%，費城半導體指數跌逾 2.0%。

全球股市漲勢周二一度急踩煞車，人工智慧 (AI) 相關企業財報表現未如市場驚喜，加上華爾街多位重量級執行長示警科技股估值偏高，市場情緒再度轉趨保守。標普 500 與那斯達克期貨齊跌，AI 題材成為領跌焦點。

AI 領漲動能降溫 科技巨頭回檔

在先前以「美股七雄」(Magnificent Seven) 為主導的科技股推升行情後，投資人開始質疑估值過熱。輝達與特斯拉盤前領跌，那斯達克 100 指數期貨下挫約 1.4%，標普 500 期貨則跌約 1%。

AI 概念股 Palantir(PLTR-US)在上修營收預期並繳出優於預期的第三季業績後，仍因漲多回吐，在盤前大跌逾 7%。該股今年已暴漲逾 150%，股價營收比 (Price–sales ratio) 高達 85 倍，為標普 500 最高。

避險大戶貝瑞 (Michael Burry) 最新申報文件也顯示，他已押注 Palantir 與輝達回跌，進一步加深市場疑慮。

英國與歐股也普遍承壓，泛歐指數跌約 0.8%，能源與金屬價格走弱，銅價一度跌逾 2%，布蘭特原油則在每桶 64 美元附近震盪。

估值焦慮升溫 華爾街領袖示警回檔風險

在香港舉行的金融峰會上，摩根士丹利執行長皮克 (Ted Pick) 與高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 皆表態，認為未來 12 至 24 個月內美股可能回檔 10% 以上，調整或屬健康修正。

資產管理巨頭 Capital Group 執行長 Mike Gitlin 則指出，企業獲利雖強，「真正的挑戰是估值」。

在年初至今標普 500 已從 4 月低點反彈超過 35% 的背景下，投資人對 AI 狂潮是否已脫離基本面更加謹慎。

另外，美國 10 年期公債殖利率回落 1 個基點至 4.10%，美元續升登上 8 月以來高點，金價連跌第三天，比特幣則跌至 6 月以來低點，顯示避險偏好升高。

英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 暗示未來可能增稅以控管財政，使英國 10 年期公債殖利率下滑至 4.41%，英鎊同步走弱。

Fed 意見不一 市場方向等待明朗

聯準會 (Fed) 官員周一釋出不同訊號，凸顯 12 月會議前政策分歧仍存。古爾斯比 (Austan Goolsbee) 強調通膨風險未除，庫克 (Lisa Cook) 則認為勞動市場顯露疲態；戴莉 (Mary Daly) 表示應保持對降息「開放態度」，但米蘭 (Stephen Miran) 則稱政策仍具限制性。

市場對升降息路徑不確定，使風險資產承壓。摩根士丹利策略師指出，投資人對回檔風險的意識漸升，但歷史顯示，美股每年平均高點到低點的跌幅約 15%，屬市場正常波動。

儘管空頭聲音轉強，部分機構仍維持偏多立場。BNP Paribas 衍生品策略師 Benedicte Lowe 表示，在美歐股市皆接近歷史新高之際，「任何下行訊號都會被放大」，但策略上仍看多至年底。

截至台北時間周二（4 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.79%，至每股 201.10 美元

因放空美國房市在 2008 年金融海嘯前聲名大噪的避險基金經理人、《大賣空》(The Big Short)電影原型貝瑞 (Michael Burry)，近日對人工智慧 (AI) 熱潮釋出泡沫警訊。根據最新申報文件顯示，他旗下的 Scion 資產管理公司已建立對 AI 受惠股輝達與數據分析公司 Palantir (PLTR-US) 的看跌部位，引發市場關注。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價下跌 0.06%，至每股 24.65 美元

美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 周二美股盤前公布 2025 會計年度第三季財報並上調全年獲利預測，反映削減成本措施與既有產品銷售仍具支撐力，抵銷新冠產品需求持續下滑的影響。與此同時，輝瑞正與丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 展開公開法律戰，爭奪肥胖症新創公司 Metsera(MTSR-US)。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 4.12%，至每股 449.08 美元

據《CNBC》周二報導，管理 2 兆美元資產的挪威主權財富基金表示，針對特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近兆美元的薪酬方案投下反對票。該基金是全球最大主權財富基金，也是特斯拉主要股東之一。根據挪威主權財富基金 6 月公布的半年報，該基金持有特斯拉 1.14% 股權，這筆投資最近一次申報價值為 1，183 億挪威克朗 (約 116 億美元)。受此消息影響，截稿前，特斯拉股價盤前下跌 2.6%。

今日關鍵經濟數據：

