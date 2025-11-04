search icon



根據《路透》周二 (4 日) 報導，曾主導美國 2003 年入侵伊拉克的重量級政治人物、前副總統錢尼 (Dick Cheney) 於本周一 (3 日) 晚間因肺炎與心血管疾病併發症辭世，享壽 84 歲。他被視為美國史上權力最大的副總統之一，在小布希政府擔任要角，並大力擴張行政權力。

cover image of news article
影響美國半世紀！小布希時代強勢副總統錢尼辭世 享壽84歲(圖：REUTERS/TPG)

強推伊拉克戰爭 影響美國外交路線

錢尼曾任懷俄明州聯邦眾議員與國防部長，2001 至 2009 年擔任小布希政府副總統。他長期主張美國行政權力自水門案後被削弱，極力推動國安與軍事決策集中於白宮核心。他在任內擴大副總統辦公室的影響力，打造獨立於國務院與國防部的國安權力中心。

在 911 事件後，錢尼成為入侵伊拉克決策的最強力支持者之一，多次警告伊拉克涉嫌擁有大規模毀滅性武器。然而，戰後並未尋獲相關武器。錢尼仍堅稱，基於當時情資與推翻薩達姆政權的必要性，此決策「是正確的」。

錢尼也為小布希政府的「強化審訊」技術辯護，包括水刑與睡眠剝奪等，被外界批評為酷刑，美國參議院情報委員會及聯合國專家均認定其侵犯人權。他與時任國務卿鮑爾 (Colin Powell)、賴斯(Condoleezza Rice) 多有激烈衝突。

心臟病纏身數十載 家族政治勢力延續

錢尼自 37 歲起罹患嚴重心臟問題，多次心臟病發作，2012 年接受心臟移植手術。他與妻子琳恩 (Lynne Ann Cheney) 育有兩名女兒，其中長女麗茲 (Liz Cheney) 曾任美國眾議員，在共和黨內具相當影響力。

2021 年美國國會遭川普支持者暴動後，麗茲投票支持彈劾川普而失去黨內支持。錢尼當時罕見站在女兒同側，表示將投票支持民主黨候選人賀錦麗 (Kamala Harris)，並稱：「在美國 248 年歷史中，從未有一個人對共和國的威脅大過唐納 ‧ 川普。」這番言論震撼共和黨內部。

錢尼卸任後政治爭議未歇，2018 年好萊塢電影《為副不仁》(Vice)由克里斯汀 ‧ 貝爾 (Christian Bale) 主演，以評論視角描繪其權力運作，引發更大討論。

從新政家庭走向鷹派保守主義

1941 年出生於內布拉斯加州林肯市的錢尼，家庭原為篤信新政的民主黨人。他在自傳中提到，自己可能是家族自南北戰爭以來第一位共和黨人。他早年在耶魯大學因學業不佳輟學，返回家鄉後才完成大學及政治學碩士學位。

1969 年，錢尼以實習生身分進入華府政壇，在尼克森與福特政府歷練，並在福特任內接替老戰友倫斯斐 (Donald Rumsfeld) 擔任白宮幕僚長，政治根基深厚。他在國會 10 年間維持高度保守立場，反對墮胎、槍枝管制及曼德拉 (Nelson Mandela) 獲釋。

儘管主張保守議題，他對同性家庭持支持態度，因其次女為同性戀者，這也讓他與小布希政府一度出現立場分歧。

錢尼的政治生涯也曾引發尷尬插曲。2006 年，狩獵行程中誤擊友人事件成為媒體焦點，晚間諷刺節目更經常以「星際大戰」反派「黑武士」形容他的強勢風格，他甚至在電視節目中以該造型現身自嘲。

