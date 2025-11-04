鉅亨網編譯段智恆 2025-11-04 21:10

根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (4 日) 報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 希望品牌業者能開放自家吉祥物與角色，讓消費者在其熱門文字轉影片服務「Sora 2」中使用，並探索授權與盈利模式。當前許多受版權保護的角色已在 Sora 2 影片中廣泛流傳，引發法律與商標爭議。

OpenAI推Sora 2角色授權機制 品牌吉祥物可望客串AI影片(圖：REUTERS/TPG)

推動品牌角色「客串」 AI 影片 盼打造新商業模式

OpenAI 媒體合作副總裁 Varun Shetty 表示，Sora 2 新增「角色客串」(Character Cameo)功能，讓用戶除生成自身形象外，也能導入自行建立或下載的角色。若企業願意，例如麥當勞 (MCD-US) 可上傳麥當勞叔叔 (Ronald McDonald) 的圖像，開放用戶製作相關影片，並設定禁止涉及暴力或政治的內容，或限制使用者範圍。

OpenAI 正與多家大型品牌洽談潛在合作與商業化應用，希望企業主動授權知名角色，提高平台吸引力與使用量。

Shetty 認為，未來權利人還可向使用者收取額外費用，讓角色成為創作者內容中的「付費客串」，兼顧用戶體驗與 IP 獲利。

Sora 2 自 9 月面世以來爆紅，為 OpenAI 帶來新營收來源。除了提供付費 Pro 訂閱外，平台也針對單日生成超過 30 部影片的用戶收費。

版權爭議升高 多家企業未授權即遭「二創」

目前已有大量未取得授權的角色在 Sora 2 影片中流傳，包括海綿寶寶、皮卡丘及 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 等。過去更曾流出麥當勞叔叔開漢堡車、在警局現身或到對手速食店鬧場的影片，如今雖已下架，仍能在 TikTok、X 等平台輕易找到。

OpenAI 表示，部分影片若屬於評論、諷刺或使用情境落在美國法規的合理使用範疇，可能不必受著作權限制。然而，WWE 母公司 TKO 行政長 Seth Krauss 強調，IP 使用必須取得明確同意、具透明度與公平補償，否則將傷害品牌價值。

WWE 相關內容也多次遭利用生成奇幻影片，如讓 Martin Luther King Jr. 與 Malcolm X 在 WWE 擂台上對打，或讓已故科學家霍金 (Stephen Hawking) 進行摔角動作，其中亦包含 WWE 商標。

版權風險並未阻止 OpenAI 前進。Shetty 坦言模型並不完美，但公司會迅速處理權利人的下架要求，以減輕 IP 業者負擔。

AI 版權法律仍在摸索 業界關注責任歸屬

法律界指出，Sora 2 凸顯 AI 生成內容在著作權上的灰色地帶。美國廣告法專家 Gary Kibel 認為，真正引發品牌高度警戒的時刻，是當一支含受保護角色的影片成為病毒式行銷並遭訴訟。

業界類似爭議已出現。迪士尼 (DIS-US) 與環球在 6 月控告 AI 圖像平台 Midjourney，指控其為「無底洞般的抄襲」，允許使用者隨意生成「黑武士」達斯維德 (Darth Vader)、小小兵(Minions) 等角色。Midjourney 則回應，平台已有禁止侵權的使用條款，並認為存在合法非侵權使用情境。

OpenAI 先前曾要求影視公司與藝人必須「選擇退出」(Opt-out) 才能避免 IP 被使用，但目前改為「選擇加入」(Opt-in)，個人肖像一律需明確授權。