鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-04 02:30

面對人工智慧 (AI) 應用需求暴升與算力瓶頸壓力，微軟 (MSFT-US) 持續加碼全球運算資源布局。微軟周一 (3 日) 先後宣布與數據中心業者 IREN(IREN-US)及 AI 雲端新創 Lambda 簽署多項大型合作協議，均聚焦部署大量輝達 (NVDA-US) 加速晶片，支援 Azure 雲端擴容，並改善 ChatGPT 等模型的運算能力限制。

微軟擴增AI算力版圖！攜手IREN與Lambda部署輝達晶片 強化雲端競爭力(圖：REUTERS/TPG)

砸 97 億美元與 IREN 合作 擴建美國算力基地

微軟與北美資料中心營運商 IREN 達成一筆價值 97 億美元的五年合約，讓微軟可使用 IREN 的擴建算力與先進輝達晶片資源，加速滿足 AI 運算需求飆升的狀況。IREN 股價消息公布後一度大漲逾 24%，截至盤中仍漲近 10%，股價落在每股 67 美元區間，顯示市場高度看好此次合作。

合作中，約 58 億美元將用於採購輝達 GB300 晶片與伺服器設備，並由戴爾科技 (DELL) 提供部分硬體，支援微軟對資料中心節能與運算效能的需求。為避免建置新數據中心與電力供應的時間成本，微軟藉由與 IREN 合作得以迅速擴容，減少資本支出風險，並避開晶片迭代速度快造成的價值折損。

IREN 指出，輝達晶片片將陸續部署於德州柴德瑞斯 (Childress) 園區，配合新建液冷數據中心，在 2026 年前分階段建置約 200 兆瓦 (megawatts) 運算容量。微軟的預付款將幫助 IREN 支付戴爾的設備成本。但若 IREN 未能如期交付，微軟可選擇終止合約。

近年 AI 算力需求推升所謂「新型雲商」(Neocloud) 崛起，靠輝達晶片驅動的 CoreWeave(CRWV-US) 與 Nebius(NBIS-US) 成為市場焦點。微軟先前也曾與 Nebius 簽署 174 億美元擴容協議，顯示大型科技公司正加速競奪 AI 基礎設施布局。

Lambda 深度綁定微軟 布署萬顆輝達 GPU 支援 AI 模型訓練

同日，美國 AI 雲端新創 Lambda 宣布與微軟達成一項「數十億美元規模」的合作協議。Lambda 由輝達投資，主要提供 AI 模型訓練與推論能力，租用輝達加速伺服器給開發者，目前已服務超過 20 萬名 AI 工程師。

本次合作將部署大量輝達 GB300 NVL72 系統，類似於微軟競爭對手 CoreWeave 的架構，強化微軟雲端在高階模型訓練市場的能力。Lambda 執行長 Stephen Balaban 表示：「我們正處在人類史上最大規模科技建設期。AI 需求旺盛，ChatGPT、Claude 等應用推動算力需求倍增。」

Lambda 表示將持續擴增資料中心布建與自建設施能力，已規劃於 2026 年在堪薩斯市啟用 24MW 起跳、擴展至百兆瓦級的 AI 基礎設施園區。