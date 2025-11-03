鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-03 22:42

華爾街周一 (3 日) 漲跌互現，開啟 11 月交易以來延續多頭氣勢。投資人情緒受到 OpenAI 與亞馬遜 (AMZN-US) 達成 380 億美元算力合作的激勵，強化人工智慧 (AI) 需求前景，帶動科技股領漲，標普 500 指數開盤攀升。

〈美股早盤〉AI題材助攻！科技股推升那指、標普走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.0%。

美國股市多頭氣勢延續，投資人正等待人工智慧 (AI) 受惠股 Palantir Technologies Inc.(PLTR-US)公布財報，以及多項民間調查經濟報告，尋找利率前景的進一步指引。標普 500 指數期貨周一盤前上漲 0.3%，為 11 月開局奠定正面走勢。

AI 族群領漲 Palantir 吸睛登場

隨著 AI 熱潮推動資金湧入科技股，Palantir 今年以來已大漲 165%，市場押注財報將再添火力。那斯達克 100 期貨勁揚 0.6%，科技巨頭持續擴大 AI 基礎建設布局。Alphabet(GOOGL-US)展開大規模債券發行，微軟 (MSFT-US) 則宣布斥資 97 億美元擴建雲端運算能力。

儘管估值日益偏高，投資人仍選擇忽視疑慮，認為企業獲利持續優於預期，加上 AI 驅動創新動能仍強勁，市場情緒保持積極。KBC Global Services 全球股票主管 Andrea Gabellone 指出：「獲利增長存在、動能也在。宏觀層面仍具波動，但方向正朝好的方向前進。我看不到行情無法延續的理由。」

不過美國政府停擺僵局未解，接下來經濟數據多來自私人機構，本週市場將密切關注 ADP 就業報告與其他實體活動指標，尋求景氣線索。聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前示警，12 月是否再降息並非定局，使投資人更加依賴經濟數據指引。

全球債市則出現不同步走勢。10 年期美債殖利率攀升 3 個基點至 4.11%，金價震盪、美元持穩，反映市場在股債間尋找平衡。

川普涉奈及利亞爭議衝擊新興債、勞動市場訊號成焦點

在新興市場部分，奈及利亞美元債遭遇拋售，主因美國總統川普警告，若當地政府無法制止伊斯蘭武裝份子針對基督徒的攻擊，美方可能採取軍事行動。據彭博統計，奈及利亞債券盤中為新興市場表現最差者之一，其中 2047 年到期債券一度急跌 0.6 美分。

市場也將關注美國就業市場溫度。本周陸續登場的美國供應管理協會 (ISM) 製造與服務業調查報告，以及預期顯示 10 月民間雇用小幅成長的 ADP 數據，都將影響市場對景氣與政策評估。此外，Challenger, Gray & Christmas 將公布 10 月裁員統計。

Fed 官員發言亦為本週重要觀察指標。理事庫克 (Lisa Cook) 周一將談論經濟與貨幣政策，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、理事米蘭(Stephen Miran) 等人也將陸續發表談話，有望透露更多政策線索。

市場先前普遍預期 Fed 在 12 月將第三度降息，但鮑爾及部分官員偏鷹派的訊息已使降息機率降溫。利率期貨顯示，目前市場僅預估 12 月降息機率約 60%，至鮑爾任期結束 (明年 5 月) 前約再降息 2 碼。

MPPM 資產管理交易主管 Hernandez Sampere 表示，雖然鮑爾的言論曾引發短暫失望，「但市場會消化並重新布局」，後續勞動市場數據將成為行情關鍵。

截至台北時間周一（3 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 1.01%，每股暫報 523.03 美元

微軟宣布未來四年將在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 投資超過 79 億美元，建設資料中心和 AI 基礎設施，並計劃將輝達 (NVDA-US) AI 晶片部署量增加近三倍。這是美國科技巨頭在中美 AI 競爭中強化與海灣國家合作的重要布局。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.80%，每股暫報 460.21 美元

IREN(IREN-US) 早盤股價上漲 20.07%，每股暫報 72.94 美元

加密貨幣概念股 IREN 美股盤前漲超 22%，報 74.3 美元。消息面上，公司與微軟簽署 97 億美元協議，將在德州提供雲端運算服務。與此同時，戴爾科技 (DELL-US) 盤前一度漲超 5%，報 170.69 美元。據了解，加密貨幣概念股 IREN 將斥資 58 億美元從戴爾公司購買 GPU 及相關設備。這些 GPU 將於 2026 年前在 IREN 的德州園區完成部署。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 警告，美股投資人情緒過度樂觀，恐使股市在年末前面臨回檔壓力。他表示：「市場上看多的人太多了。」這位長期多頭如今對年底行情轉趨謹慎。

標普 500 指數自 4 月初以來已上漲 37%，在 1950 年以來僅出現過五次更強勁的半年漲勢。11 月向來是過去 30 年來平均報酬最佳的月份，但雅迪尼認為，情緒與技術面指標已顯過熱，預估若回檔，幅度可能達到 5%。