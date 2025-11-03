美國製造業冷颼颼！10月ISM連8黑 景氣回溫無力
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國製造業 10 月連續第八個月陷入萎縮，反映企業在需求疲弱、供應鏈重整與關稅不確定性下持續承壓。由於政府關門導致官方數據停擺，市場只能依賴民間調查判斷經濟力道，製造業現況更顯備受放大關注。
美國 10 月 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 49.4，前值 48.9
- 生產指數報 48.2，前值 51.0
- 僱傭指數報 46.0，前值 45.3
- 供應商交貨指數報 54.2，前值 52.6
- 存貨指數報 45.8，前值 47.7
- 客戶端存貨指數報 43.9，前值 43.7
- 價格指數報 58.0，前值 61.9
- 未完成訂單指數報 47.9，前值 46.2
- 出口訂單指數報 44.5，前值 43.0
- 原物料進口指數報 45.4，前值 44.7
ISM 指數持續低迷 需求疲弱拖累產業信心
供應管理協會 (ISM) 製造業指數在 10 月降至 48.7，低於市場預期的 49.5，並低於 50 的榮枯線，顯示製造業明顯萎縮。ISM 生產指數由上月的 51 重回萎縮區間，下滑至 48.2，為近 3 個月來第二次衰退。新訂單也持續疲弱，雖小幅回升至 49.4，但已連續八個月處於萎縮水準。
製造業就業面同樣不振，ISM 就業指數已連九個月下滑。ISM 指出，企業採取「不補缺與裁員」管理人力，顯示企業對短期需求信心不足。
通膨壓力方面，ISM 原物料價格指數降至 58，為今年最低水準，較 4 月時關稅導致的高點已顯著下滑。
民間調查呈現彈性 回溫力道仍受出口拖累
與 ISM 相較，同日公布的標普全球 (S&P Global) 製造業採購經理人指數 (PMI) 表現相對樂觀。10 月終值升至 52.5，為連續 3 個月擴張，並創近 20 個月以來最佳新訂單成長。標普全球指出，企業回補需求與國內市場支撐，使產能使用率回升，第三季以來產出呈加速態勢。
然而該份報告同時示警，未售出庫存出現「前所未見」上升，顯示部分訂單對應不到實際銷售，尤其出口銷售疲軟問題日益明顯。企業信心也回到接近 4 月關稅衝擊時的低點。
標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「拆開數據看，底層仍不健康。弱出口、弱需求、政治不確定性都使企業更保守。」他指出，企業愈發擔憂家庭支出的衰退，加上關稅導致貿易成本與供應鏈中斷，前景陰霾仍濃。
關稅與供應瓶頸持續 拖累美國工廠擴產意願
關稅政策對製造業造成的壓力持續浮現。多家企業向調查機構回報，關稅使零組件交期拉長，ISM 供應商交貨指數升至 54.2，反映供應鏈延宕惡化。出口訂單與積壓訂單亦持續在低檔震盪，缺乏成長動能。
美國最高法院本周將審理川普政府廣泛進口關稅的合法性，結果可能左右製造業走勢。雖然川普主張關稅是振興產業所需手段，但經濟學者認為，美國製造業面臨的結構問題如人力短缺，更不易靠貿易壁壘逆轉。
目前製造業占美國經濟比重約 10.1%。ISM 指出，只要指數高於 42.3，長期仍與經濟擴張相符。數據顯示，製造業疲態尚未引發全面衰退，但訊號值得警惕。
