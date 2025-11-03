鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-03 23:42

美國製造業 10 月連續第八個月陷入萎縮，反映企業在需求疲弱、供應鏈重整與關稅不確定性下持續承壓。由於政府關門導致官方數據停擺，市場只能依賴民間調查判斷經濟力道，製造業現況更顯備受放大關注。

美國製造業冷颼颼！10月ISM連8黑 景氣回溫無力(圖：REUTERS/TPG)

美國 10 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 49.4，前值 48.9

生產指數報 48.2，前值 51.0

僱傭指數報 46.0，前值 45.3

供應商交貨指數報 54.2，前值 52.6

存貨指數報 45.8，前值 47.7

客戶端存貨指數報 43.9，前值 43.7

價格指數報 58.0，前值 61.9

未完成訂單指數報 47.9，前值 46.2

出口訂單指數報 44.5，前值 43.0

原物料進口指數報 45.4，前值 44.7

圖：ISM

ISM 指數持續低迷 需求疲弱拖累產業信心

供應管理協會 (ISM) 製造業指數在 10 月降至 48.7，低於市場預期的 49.5，並低於 50 的榮枯線，顯示製造業明顯萎縮。ISM 生產指數由上月的 51 重回萎縮區間，下滑至 48.2，為近 3 個月來第二次衰退。新訂單也持續疲弱，雖小幅回升至 49.4，但已連續八個月處於萎縮水準。

ISM 原物料價格指數降至 58，為今年最低水準，較 4 月時關稅導致的高點已顯著下滑。(圖：ZeroHedge)

製造業就業面同樣不振，ISM 就業指數已連九個月下滑。ISM 指出，企業採取「不補缺與裁員」管理人力，顯示企業對短期需求信心不足。

通膨壓力方面，ISM 原物料價格指數降至 58，為今年最低水準，較 4 月時關稅導致的高點已顯著下滑。

民間調查呈現彈性 回溫力道仍受出口拖累

與 ISM 相較，同日公布的標普全球 (S&P Global) 製造業採購經理人指數 (PMI) 表現相對樂觀。10 月終值升至 52.5，為連續 3 個月擴張，並創近 20 個月以來最佳新訂單成長。標普全球指出，企業回補需求與國內市場支撐，使產能使用率回升，第三季以來產出呈加速態勢。

與 ISM 相較，同日公布的標普全球 (S&P Global) 製造業採購經理人指數 (PMI) 表現相對樂觀。(圖：ZeroHedge)

然而該份報告同時示警，未售出庫存出現「前所未見」上升，顯示部分訂單對應不到實際銷售，尤其出口銷售疲軟問題日益明顯。企業信心也回到接近 4 月關稅衝擊時的低點。

標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「拆開數據看，底層仍不健康。弱出口、弱需求、政治不確定性都使企業更保守。」他指出，企業愈發擔憂家庭支出的衰退，加上關稅導致貿易成本與供應鏈中斷，前景陰霾仍濃。

關稅與供應瓶頸持續 拖累美國工廠擴產意願

關稅政策對製造業造成的壓力持續浮現。多家企業向調查機構回報，關稅使零組件交期拉長，ISM 供應商交貨指數升至 54.2，反映供應鏈延宕惡化。出口訂單與積壓訂單亦持續在低檔震盪，缺乏成長動能。

美國最高法院本周將審理川普政府廣泛進口關稅的合法性，結果可能左右製造業走勢。雖然川普主張關稅是振興產業所需手段，但經濟學者認為，美國製造業面臨的結構問題如人力短缺，更不易靠貿易壁壘逆轉。