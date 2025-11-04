〈財報〉電動車不給力、AI成救命稻草！安森美Q3業績報喜

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-04 01:53

美國半導體廠商安森美 (Onsemi) 周一 (3 日) 公布 2025 會計年度第三季 (截至 10/3) 財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，主因人工智慧 (AI) 應用蓬勃推動資料中心對節能電源管理晶片需求強勁，抵銷汽車市場疲弱影響。財報公布後，安森美股價盤前一度漲逾 4%，然而開盤後卻翻黑下跌。

具體來看，安森美第三季營收報 15.5 億美元，雖較去年同期 17.6 億美元下滑，但仍優於市場估計的 15.2 億美元。經調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.63 美元，同樣高於市場預期的 0.59 美元。該公司執行長 Hassane El-Khoury 表示：「我們在核心市場持續看到穩定跡象，AI 領域則展現正向成長。」

在應用市場中，汽車相關營收依然面臨挑戰。安森美汽車客戶對碳化矽 (SiC) 等車用晶片需求趨於保守，尤其歐美電動車銷售放緩。不過，汽車市場營收約 7.873 億美元，仍優於市場預期的 7.49 億美元，並較第二季觸及三年低點後略有回升。汽車應用約占該公司總營收約一半，市場普遍關注該領域是否已觸底。

另一方面，生成式 AI 熱潮帶動資料中心投資，安森美主打的高效電源管理與能耗優化晶片需求成為成長支柱。公司在資料中心、電源解決方案等非車用市場的出貨穩健，有助分散汽車需求走弱風險。

展望第四季 (本季)，安森美預估營收介於 14.8 億至 15.8 億美元之間，預估區間中值與市場共識相近。第四季調整後每股盈餘料在 0.57 至 0.67 美元之間，亦落在市場預估 0.62 美元附近。整體而言，財測顯示公司預期終端需求仍偏審慎，但 AI 相關領域持續支撐營運動能。

安森美股價今年以來已累計下跌 21%，主因電動車市場降溫衝擊公司主要營收來源。不過，本季數據顯示汽車業務可能逐步回穩，加上 AI 趨勢推動資料中心訂單延續，市場期待公司營運能走出谷底區間。