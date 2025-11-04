金百利克拉克斥資487億買Tylenol母公司 自家股價卻慘跌14%、創25年最大跌幅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-04 04:46

舒潔母公司金百利克拉克 (KMB-US) 周一 (3 日) 宣布花 487 億美元買下止痛藥品牌 Tylenol 母公司 Kenvue(KVUE-US)，但自家股價反而大跌 14%。主因係 Tylenol 正被川普政府質疑安全性，投資人擔心買到燙手山芋。

舒潔母公司宣布斥資487億美元收購Kenvue，市場卻不買單。(圖:Reuters/TPG)

Kenvue(KVUE-US)，這家公司旗下有 Tylenol、OK 繃等知名品牌。買下 Kenvue 後，金百利克拉克將擁有舒潔、Huggies 好奇嬰兒紙尿布、Tylenol、OK 繃等熱銷商品，預計年營收可達 320 億美元。

股價一漲一跌

消息傳出後，被收購的 Kenvue 股價大漲 20%，但金百利克拉克反而重跌 14%，創 25 年來最大跌幅。截稿前，Kenvue 股價上漲約 14%，金百利克拉克跌 14.29%。

投資人擔心，川普才在 9 月公開說孕婦不該服用 Tylenol，因為這可能導致小孩自閉症，而德州政府上周還控告 Kenvue，強調他們隱瞞服用該款藥物的風險。而 Kenvue 則否認 Tylenol 有問題，強調科學證據不支持這些指控。

Kenvue 業績本來就不理想

Kenvue 上季銷售還衰退 4.4%，該公司 2023 年從嬌生 (JNJ-US) 分拆出來後，股價已經跌了 35%。分析師警告，金百利克拉克可能像當年德國拜耳買孟山都一樣，買到一堆法律官司。