美國企業裁員潮浮現？就業市場拉警報「囤人潮」恐終結

根據《彭博》周一 (3 日) 報導，美國企業近來裁員消息頻傳，顯示疫情後企業為避免缺工所出現的「囤人潮」(Labor Hoarding) 可能逐漸褪去。部分經濟學家警告，這波裁員儘管多具個別原因，但整體趨勢或已釋出就業市場降溫的初期訊號。

大型企業頻出手 裁員原因各異卻恐非巧合

星巴克 (SBUX-US)9 月裁撤 900 名企業員工，成為市場警示點，儘管外界解讀為管理層調整策略的延伸；10 月目標百貨 (TGT-US) 也宣布裁撤 1,800 個人；亞馬遜 (AMZN-US) 則以人工智慧 (AI) 轉型為由，縮編 14,000 名企業職缺；派拉蒙 (PSKY-US) 因合併完成、Molson Coors(TAP-US) 因啤酒市場承壓，也分別裁掉約 1,000 人與 400 人。

Allianz Trade Americas 資深經濟學家 Dan North 表示，這些單一案例背後可能反映企業普遍在進行更大的調整，「這些裁減並非隨機，而是越來越多老牌企業同步削減人力。」

美國政府關門使包括勞工統計局 (BLS) 在內多項官方數據暫停更新，市場對就業現況掌握更添難度。但民間機構統計顯示裁員規模正明顯升高。

依據職涯轉職機構 Challenger, Gray & Christmas 統計，美國今年截至 9 月宣布裁員總數已接近 95 萬人，為 2020 年以來同期最高；若扣除新冠疫情爆發年，前九個月裁員規模已超越 2009 年金融海嘯後的任何全年紀錄。North 直言：「這不是令人振奮的數字。」

企業用工策略轉向 AI 加速裁撤初階職缺

疫情後美國形成「低招、低退」(Low Hire, Low Fire) 的就業型態，企業寧可延緩補人，也避免直接裁員，擔心未來又難招人。然而，市場供給改善後，用工態度開始轉變。

花旗 (C-US) 經濟學家 Veronica Clark 指出，當前企業可用勞動力充足，「公司不再需要長期留住每位員工」。North 更直白地說：「我們已經不是低招低退，而是回到『真的在裁員』。」

AI 技術與自動化也使企業更有「動手」信心。LinkedIn 先前調查顯示，逾六成高階主管認為 AI 終將取代部分基層職務。另有企業在面對關稅成本時，選擇自行吸收而非轉嫁消費者，因此削減人力以維持獲利。

儘管如此，大多數經濟學家並未喊出全面警報。聯準會 (Fed) 主席鮑爾指出，就業市場正「非常緩步」降溫、「尚未看到更劇烈變化」。Clark 則表示，若初領失業金人數穩定落在 22 萬至 24 萬之間，無需過度緊張；但一旦突破 26 萬，才值得警惕。

Indeed 資深經濟學家 Cory Stahle 則關注運輸與零售業是否出現更多裁員，「那時可能才會讓人真的擔心。」

與此同時，企業提高對短期臨時人力的依賴，也成為轉向訊號之一。美國臨時人力協會 (ASA) 首席經濟學家 Noah Yosif 表示，短工需求近兩個月明顯回升，儘管部分與假期旺季有關，但也和企業以短期人力替代固定職位有關。