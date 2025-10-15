鉅亨網編譯段智恆 2025-10-15 19:10

根據《彭博》報導，美國公債殖利率周三 (15 日) 持續下滑，因市場預期聯準會 (Fed) 將持續降息，加上美中貿易緊張升溫，引發投資人轉向避險資產。

Fed降息＋關稅雙壓！美債殖利率下探3年低點(圖：REUTERS/TPG)

10 年期公債殖利率下跌 2 個基點至 4.01%，若進一步跌破 4%，將創下自 4 月初以來新低；2 年期公債殖利率微降 1 個基點至 3.47%，逼近 2022 年以來最低水準。

近一周以來，美中貿易談判出現波折，引發避險買盤湧入，使美國公債價格上漲、殖利率下跌。自上週末以來，美國公債殖利率已下滑逾 10 個基點。Fed 主席鮑爾本周二暗示，央行可能在本月稍晚再次降息，以因應經濟疲弱跡象。

與此同時，鮑爾表示，Fed 可能在不久後停止縮減資產負債表 (Balance Sheet)，此言論也進一步提振債市買氣。

Pepperstone 資深研究策略師布朗 (Michael Brown) 指出，依目前殖利率水準推算，投資人預期 Fed 基準利率到明年中期將降至約 3%，低於目前約 4.25% 的水準。不過，他也表示，除非再出現「川普衝擊」，例如關稅威脅升溫導致避險情緒高漲，否則短期內殖利率下行空間有限。

布朗補充說：「若川普再度推動對中國商品課徵 100% 關稅，且市場認為該威脅更具實際性，將可能引發新一波避險買盤，帶動公債價格進一步上漲。」

除了美國外，全球債市亦同步走強。日本 20 年期公債標售需求穩健，帶動長天期債券價格攀升；法國公債則因市場看好政府能度過政治動盪而上揚。