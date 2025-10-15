為何AI能改變一切？諾貝爾經濟學獎得主給出答案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-15 21:12

根據《巴隆周刊》周二 (14 日) 報導，在 AI 成為全球焦點的此刻，將最新諾貝爾獎頒給研究技術變革的學者，時機恰到好處。

諾貝爾經濟學獎得主的研究指出，技術創新會削弱老企業優勢，如同AI一樣。(圖:Shutterstock)

周一，瑞典皇家科學院將 2025 年諾貝爾經濟學獎授予 Joel Mokyr、Philippe Aghion 和 Peter Howitt。他們對技術創新經濟學的研究，不僅切合時勢，更為理解 AI 如何重塑經濟格局奠定了基礎。

評選委員會表示：「今年的得獎者不僅解釋創新如何推動經濟持續成長，還闡明一個關鍵機制，即為什麼即使新產品、新製程會引發利益衝突，仍能不斷進入市場。」

從工業革命到 AI 時代的邏輯

在工業革命之前，經濟成長停滯了數個世紀。然而此後，已開發經濟體實現了相對持續的成長。身為經濟史學家的 Mokyr，研究重點就是探究這種轉變的原因。

在他的論述中，科學與工業生產的實務知識形成良性循環，並延續至今。科學家進行基礎研究，產出的知識本身不會直接推動經濟成長；但技術人員和企業家會將科學成果轉化為新產品、新服務、新商業模式，創造財富；這些財富再透過企業資助、政府補助，反過來支持新的科學研究。

Mokyr 認為，儘管科技對既得利益構成威脅，19 世紀仍催生出「對科技開放」的新文化，這也是後續科技發展的重要基礎。

創造性破壞的機制

Philippe Aghion 和 Peter Howitt 的研究進一步展開，從理論上拆解「創造性破壞 (Creative Destruction)」的邏輯，就像現在，技術格局正在巨變，連產業龍頭都坐立難安。

技術創新削弱老企業的優勢，讓新公司有機會搶奪市場。以美國為例，其經濟活力特別強，包含大量新職位、新公司誕生，同時舊職位、舊公司遭淘汰，新舊更替速度飛快。這種動態平衡仰賴一套政策和制度，即既鼓勵企業創新，又不讓過去的創新者「躺平壟斷」，保護歸保護，但絕不允許他們堵死後路的機制。

AI 帶來的新一輪洗牌

諾貝爾委員會頒獎時，很可能考慮到了 AI。因為 AI 正將產業推向關鍵拐點：新公司有機會取代老牌巨頭，就像當年這些巨頭也曾是挑戰者。回顧科技史：大型主機被個人電腦顛覆，個人電腦又被網際網路超越，之後又被智慧型手機比下去。

如今，AI 正在顛覆一切，只是顛覆的方式我們還沒完全看懂。私人投資者正在豪賭這場變革，根據 Crunchbase 統計，從 2024 年至今，他們已經砸了 2590 億美元在 AI 新創公司上。科技巨頭也不敢鬆懈，同樣投入數千億美元保衛自己的地盤，深怕在 AI 時代出局。

創新飛輪的七大要素

Philippe Aghion 和 Peter Howitt 提出，要讓創新像飛輪般運轉，需要七個核心要素：適度競爭、不過度的專利保護、支持高等教育、創新融資方式、逆周期財政政策、開放貿易，以及能讓資本和勞動力高效重新配置、健全的破產重整制度。

其中部分要素正受川普政府新政策挑戰，但美國大部分創新體系仍在。這意味著科技業洗牌不會停止，新巨頭將誕生，老玩家會退場。