根據德勤 (Deloitte) 周三 (15 日) 發佈的年度調查報告，隨著美國年度假期購物旺季的臨近，大多數美國消費者對國家經濟前景持悲觀態度。這份對大約 4000 名受訪者進行的民意調查結果，為零售業在一年中最關鍵的銷售期增添了謹慎的訊息。

調查：經濟展望創史低 聖誕購物季美國人均消費預計減少10%

經濟展望：史上最悲觀

德勤調查發現，高達 57% 的受訪者表示他們預計未來一年經濟將走弱。這項數據標誌著德勤自 1997 年開始追蹤此類數據以來，所記錄到的最為負面的經濟展望。

相比之下，在一年前的假日季前夕，只有 30% 的受訪者預計經濟會走弱。即使與 2008 年 (作為大衰退的年份之一) 的數據相比，當時有 54% 的受訪者持悲觀預期，今年的比例也更高。

除了對整體經濟的擔憂外，消費者也普遍預計物價將持續上漲。德勤的數據顯示，77% 的受訪者預計節日商品價格會更高，這一比例高於去年的 69%。這也是自美國總統川普最近一波對許多進口商品提高關稅以來，所經歷的第一個節日購物季。

德勤零售策略主管 Brian McCarthy 表示，儘管先前有許多壓力，美國消費者仍持續消費，體現出「消費者的韌性」。但他指出，目前的展望開始暗示，「我們正接近這種韌性的盡頭」。

支出計畫整體減少 10%

消費者的悲觀心態已直接影響到他們在假日季的支出規畫。德勤的調查顯示，美國消費者計畫在今年節日購物季平均花費 1595 美元，比去年同期計畫的 1778 美元減少了 10%，因為他們正在為更高的價格做準備。

雖然預期支出削減發生在所有家庭收入群體和幾乎所有世代之間，但在年輕購物者中，下降幅度尤為顯著：

• Z 世代 (受訪者中介於 18 至 28 歲) 表示，他們計畫在今年假日季平均花費減少 34%。

• 千禧世代 (介於 29 至 44 歲) 預計平均支出減少 13%。

McCarthy 分析，Z 世代預算緊縮，可能源於他們在職業生涯早期感受到的不確定性和不穩定性，以及尚未建立足夠儲蓄來應對不景氣經濟環境的壓力。此外，德勤美國消費者產業領導者 Mike Daher 指出，年輕族群也「面臨著住房成本等許多通貨膨脹壓力」，以及雜貨等日常用品價格上漲的影響。