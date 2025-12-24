鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 15:30

2025 年，聯準會 (Fed) 在通膨壓力、政治干預與經濟放緩的三重夾擊下艱難前行，全年累計降息三次，但政策路徑充滿分歧與博弈。

聯準會2025回憶錄：川普威逼下堅守獨立性 連三降後明年又將何去何從？（圖：Shutterstock）

今年以來，Fed 在實現「充分就業」和「穩定物價」雙重目標之間陷入自 1970 年代停滯性通膨時期以來未見的矛盾境地，而政治壓力與內部裂痕讓貨幣政策制定過程異常艱難。

今年 Fed 貨幣政策走向與川普政府的政策衝擊密不可分。年初，Fed 官員普遍認為關稅只會引發一次性物價上漲，但 4 月 2 日川普宣布「解放日關稅」後，更多官員開始擔憂通膨可能變得更加持久。這項轉變造成 Fed 在今年前八月按兵不動，密切監測關稅政策對經濟的影響，直到 9 月才在就業市場走弱與通膨仍處高位的兩難情況下啟動首次降息，隔月又再降息 1 碼。

今年秋季出現的美國史上最長政府停擺，更將 Fed 置於決策困境。由於官方經濟數據中斷，官員只能依賴私部門數據進行分析，其中就業市場資訊尚可獲取，但通膨與物價數據嚴重缺失，導致利率決策在數據真空下「盲降」。

本月會議更進一步暴露 Fed 內部分歧，儘管最終宣布降息 1 碼，但芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比和堪薩斯城總裁施密德因擔憂通膨而投下反對票，主張維持利率不變，而川普提名的理事米蘭則傾向更激進的降息 2 碼。點陣圖顯示，還有六位委員同樣反對此降息。

川普政府與 Fed 的角力貫穿全年，尤其體現在央行獨立性保衛戰中。川普及其顧問持續向 Fed 主席鮑爾施壓，要求快速大幅降息，並多次公開抨擊甚至威脅解僱鮑爾。

今年 5 月，美國最高法院的裁決為 Fed 提供了一定保護，雖未明確禁止總統解僱聯準會理事，但暗示此類行動將面臨強烈抵制。

然而，川普仍以涉嫌抵押貸款詐欺為由解雇 Fed 理事麗莎 · 庫克 (此案將於明年初由最高法院審理)，並透過任命白宮經濟顧問委員會主席米蘭填補理事空缺，成功將影響力延伸至 Fed 內部。

隨著鮑爾任期將在明年 5 月結束，Fed 領導權交接問題日益凸顯。川普已明確表示將在 2026 年初公佈新任主席提名，並強調只想要一個「聽話」的 Fed 主席。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特與聯準會前理事沃許被視為最熱門人選。川普在 Truth Social 平台直言：「任何不認同我觀點的人，永遠不會成為聯準會主席！」

展望 2026 年，分析普遍認為 Fed 的局面將持續「彆扭」。德意志銀行首席美國經濟學家 Matthew Luzzetti 指出，雖然鮑爾今年三度協調了內部分歧，但新主席在通膨高企、就業疲軟環境下達成共識將更加困難。

Huntington Bank 首席經濟學家 Ian Wyatt 補充道：「新任主席協調各方意見將是一項艱鉅任務，尤其是當一些觀點與半數分行總裁意見大相徑庭時。」

至於政策前景，點陣圖顯示 Fed 官員主流預期明年僅再降息一次。儘管勞動市場降溫，官員們不視其為緊急情況，通膨仍高於 2% 目標。在《大而美法案》稅改財政利好及經濟從停擺中復甦的推動下，2026 年美國經濟成長可望回升。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 預期通膨數據將出現波動，但整體下降趨勢將為降息打開大門；而堪薩斯市聯準銀行前總裁 Esther George 則認為，面對巨額財政赤字和寬鬆金融環境，通膨將保持在高位。

華爾街機構預測也明顯分歧，摩根大通和瑞銀都預期明年僅降息一次，分別預測在 1 月和第一季，但高盛、富國銀行和巴克萊預測降息兩次 (可能集中在 3 月和 6 月)；渣打和滙豐則認為 2026 年不會降息。這種預測分化本身就反映了 2026 年貨幣政策環境的高度不確定性。

克利夫蘭聯準銀行總裁哈馬克和波士頓聯準銀行總裁柯林斯等官員近期表態傾向暫停降息，強調需要謹慎行事。

然而，「川普派」官員預計將主張繼續大幅降息，這可能導致 2026 年 Fed 內部矛盾進一步激化。

2025 年的聯準會如同在鋼絲上行走，既要修復高利率對經濟的滯後傷害，也要在政治漩渦中維護央行信譽。