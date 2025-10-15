鴿聲再起！Fed主席鮑爾暗示縮表接近尾聲 市場嗅出降息味
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (14 日) 暗示，Fed 可能在未來數月內結束縮表 (Balance Sheet Runoff) 計畫，顯示量化緊縮 (QT) 周期可能接近尾聲。鮑爾同時指出，就業市場疲態加劇，支持市場對 Fed 在 10 月底再度降息的預期。
縮表終點將至 鮑爾釋放「收手」訊號
鮑爾在費城舉行的美國全國商業經濟協會 (NABE) 年會上表示，聯準會的長期計畫是當銀行體系準備金「略高於充足水準」時，停止縮減資產負債表規模。鮑爾說：「我們可能在未來幾個月接近這一點，聯準會正密切關注多項指標以判斷時機」。
自 2022 年中以來，Fed 透過不再續買到期公債與抵押證券的方式，被動縮減近 9 兆美元資產組合，規模至今降至約 6.6 兆美元。這一「量化緊縮」過程旨在回收疫情期間的貨幣刺激，但也使銀行準備金逐漸下降、資金市場流動性收緊。
鮑爾坦言，目前已出現資金市場「逐步緊俏」的跡象。他強調，決策委員會採取「謹慎節奏」，以避免重演 2019 年 9 月短期融資市場的劇烈波動。Fed 監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 先前則表示，應追求「最小可能」的資產負債表規模；理事華勒 (Christopher Waller) 估計，銀行體系準備金約 2.7 兆美元為理想水準。
維持降息預期 就業市場疲軟未見好轉
鮑爾指出，通膨與就業前景自 9 月會議以來變化不大，但「就業的下行風險顯著增加」。他說：「裁員與招聘活動均維持低檔，家庭與企業對勞動市場的信心持續下滑。」
Fed 上月已將基準利率調降 1 碼 (25 個基點) 至 4.00% 至 4.25% 區間，為今年首度降息。根據決策官員的最新預測，中位數顯示年底前或再降息兩次。市場普遍預期，Fed 將在 10 月 28 日至 29 日會議上再次降息。
由於美國政府關門導致勞動數據暫停發布，鮑爾表示，Fed 目前正依賴民間機構與即時市場資訊評估經濟情勢。他警告說：「若關門持續，我們將錯過更多關鍵資料，尤其是 10 月的指標。」
利率路徑仍存分歧 部分官員憂通膨壓力
儘管市場押注今年將有三次降息，但聯準會內部對政策路徑仍存在明顯分歧。華勒與新任理事米蘭 (Stephen Miran) 主張加快降息節奏，認為當前利率水準對經濟造成過度限制；另一些官員則警告，川普政府的新關稅政策可能再度推升物價，令通膨回落之路更為崎嶇。
鮑爾在演說中維持中性立場，強調政策制定需在「就業與通膨目標之間取得平衡」。他表示：「沒有任何政策路徑是完全無風險的。」
力捍「準備金付息」機制 反對削弱政策工具
除了縮表與利率政策外，鮑爾亦花費大量篇幅為 Fed 支付銀行準備金利息 (Interest on Reserves, IOR) 制度辯護。他指出，該制度是貨幣政策操作的核心工具，若取消支付準備金利息，Fed 將失去對短期利率的控制能力。
鮑爾說：「若我們喪失支付利息的能力，可能被迫大量拋售公債與抵押證券，導致市場動盪。」美國參議院上周以 83 票對 14 票否決了禁止 Fed 支付準備金利息的提案。
鮑爾並回應外界批評，指出 Fed 近期淨利息收入轉為負值只是暫時現象，隨著降息周期展開，該狀況將恢復正常。「我們的充裕準備金機制 (Ample Reserves Regime) 已被證明是實施貨幣政策與維持金融穩定的有效框架。」
市場解讀：「鴿聲再起」 降息周期或延續
市場普遍解讀鮑爾此番談話偏向鴿派，顯示縮表計畫可能在年內結束，為寬鬆循環鋪路。有分析指出，Fed 若提前停止縮表並繼續降息，或有助於緩解近期資金市場壓力，但同時需警惕長期通膨預期的再度抬頭。
Fed 將於 10 月 28 日至 29 日召開下次政策會議，投資人正密切留意鮑爾是否會在會後記者會上釋出更多降息訊號。
