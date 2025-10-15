鴿聲再起！Fed主席鮑爾暗示縮表接近尾聲 市場嗅出降息味

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-15 01:38

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (14 日) 暗示，Fed 可能在未來數月內結束縮表 (Balance Sheet Runoff) 計畫，顯示量化緊縮 (QT) 周期可能接近尾聲。鮑爾同時指出，就業市場疲態加劇，支持市場對 Fed 在 10 月底再度降息的預期。

縮表終點將至 鮑爾釋放「收手」訊號

鮑爾在費城舉行的美國全國商業經濟協會 (NABE) 年會上表示，聯準會的長期計畫是當銀行體系準備金「略高於充足水準」時，停止縮減資產負債表規模。鮑爾說：「我們可能在未來幾個月接近這一點，聯準會正密切關注多項指標以判斷時機」。

自 2022 年中以來，Fed 透過不再續買到期公債與抵押證券的方式，被動縮減近 9 兆美元資產組合，規模至今降至約 6.6 兆美元。這一「量化緊縮」過程旨在回收疫情期間的貨幣刺激，但也使銀行準備金逐漸下降、資金市場流動性收緊。

鮑爾坦言，目前已出現資金市場「逐步緊俏」的跡象。他強調，決策委員會採取「謹慎節奏」，以避免重演 2019 年 9 月短期融資市場的劇烈波動。Fed 監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 先前則表示，應追求「最小可能」的資產負債表規模；理事華勒 (Christopher Waller) 估計，銀行體系準備金約 2.7 兆美元為理想水準。

維持降息預期 就業市場疲軟未見好轉

鮑爾指出，通膨與就業前景自 9 月會議以來變化不大，但「就業的下行風險顯著增加」。他說：「裁員與招聘活動均維持低檔，家庭與企業對勞動市場的信心持續下滑。」

Fed 上月已將基準利率調降 1 碼 (25 個基點) 至 4.00% 至 4.25% 區間，為今年首度降息。根據決策官員的最新預測，中位數顯示年底前或再降息兩次。市場普遍預期，Fed 將在 10 月 28 日至 29 日會議上再次降息。

由於美國政府關門導致勞動數據暫停發布，鮑爾表示，Fed 目前正依賴民間機構與即時市場資訊評估經濟情勢。他警告說：「若關門持續，我們將錯過更多關鍵資料，尤其是 10 月的指標。」

利率路徑仍存分歧 部分官員憂通膨壓力

儘管市場押注今年將有三次降息，但聯準會內部對政策路徑仍存在明顯分歧。華勒與新任理事米蘭 (Stephen Miran) 主張加快降息節奏，認為當前利率水準對經濟造成過度限制；另一些官員則警告，川普政府的新關稅政策可能再度推升物價，令通膨回落之路更為崎嶇。

鮑爾在演說中維持中性立場，強調政策制定需在「就業與通膨目標之間取得平衡」。他表示：「沒有任何政策路徑是完全無風險的。」

力捍「準備金付息」機制 反對削弱政策工具

除了縮表與利率政策外，鮑爾亦花費大量篇幅為 Fed 支付銀行準備金利息 (Interest on Reserves, IOR) 制度辯護。他指出，該制度是貨幣政策操作的核心工具，若取消支付準備金利息，Fed 將失去對短期利率的控制能力。

鮑爾說：「若我們喪失支付利息的能力，可能被迫大量拋售公債與抵押證券，導致市場動盪。」美國參議院上周以 83 票對 14 票否決了禁止 Fed 支付準備金利息的提案。

鮑爾並回應外界批評，指出 Fed 近期淨利息收入轉為負值只是暫時現象，隨著降息周期展開，該狀況將恢復正常。「我們的充裕準備金機制 (Ample Reserves Regime) 已被證明是實施貨幣政策與維持金融穩定的有效框架。」

市場解讀：「鴿聲再起」 降息周期或延續

市場普遍解讀鮑爾此番談話偏向鴿派，顯示縮表計畫可能在年內結束，為寬鬆循環鋪路。有分析指出，Fed 若提前停止縮表並繼續降息，或有助於緩解近期資金市場壓力，但同時需警惕長期通膨預期的再度抬頭。