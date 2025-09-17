鉅亨網編譯段智恆 2025-09-17 00:30

美國總統川普對聯準會 (Fed) 的施壓行動，引發市場與經濟學界廣泛關注。《CNBC》周二 (16 日) 公布的 9 月最新調查顯示，多數受訪者認為，這些舉動可能限制甚至消除 Fed 的獨立性，並帶來通膨升高、經濟成長放緩與失業率上升的風險。

川普施壓Fed削弱獨立性！專家：經濟恐迎高通膨＋失業潮(圖：REUTERS/TPG)

八成專家憂 Fed 獨立性受挑戰

調查針對 29 位經濟學家、基金經理與策略師進行，結果顯示 82% 認為川普的行為意圖限制或消除央行獨立性，其中 41% 認為是「完全消除」、另 41% 認為是「部分限制」。僅有 10% 受訪者認為川普行動是為了支持 Fed 的獨立性。

多數受訪者預計，川普的舉措將導致經濟走向疲弱，通膨和失業率升高，以及美元價值走低。具體而言，68% 認為會推高通膨、57% 預期失業率上升、54% 認為經濟成長放緩、74% 預測美元走弱。

經濟顧問公司 Hugh Johnson Economics 主席強生 (Hugh Johnson) 指出，川普政府將持續嘗試削弱 Fed 獨立性，目的是迫使其大幅降息以刺激經濟，即使這意味著通膨壓力升高。Naroff Economics 總裁納洛夫 (Joel Naroff) 則表示，透過任命忠誠派進入 Fed，川普期望在不直接負責的情況下掌控政策走向。

不過，Jefferies 首席美國經濟學家西蒙斯 (Thomas Simons) 則認為對 Fed 獨立性的威脅「被誇大」，指出決策分散於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 各委員，單一任命不太可能扭轉共識。

利率展望：降息在即但分歧擴大

Fed 本周召開政策會議，市場幾乎一致預期將降息 1 碼 (25 個基點)。在受訪者中，97% 認為 Fed 會這麼做，但僅 41% 認為這是正確決定；28% 支持降息兩碼 (50 個基點)，另 28% 則認為不該降息。

平均預測顯示，Fed 基準利率今年將由目前的 4.38% 降至 3.66%，意味著全年共三次降息，比 7 月調查多一次。2026 年的利率則預測回落至 3.13%。

受訪者同時將衰退風險預估上調至 40%，創四個月新高，較 7 月調查的 31% 大幅升高。其中 55% 認為若發生衰退，將屬「中度衰退」，持續約 10 個月。儘管如此，2025 年美國經濟成長率預測仍維持 1.5%，2026 年回升至 2%。

MetLife Investment Management 首席市場策略師馬圖斯 (Drew T. Matus) 表示，就業市場疲弱，但消費者尚未感受到關稅驅動的通膨壓力，整體通膨可能只是暫時現象，因此現在正是 Fed 展開降息循環的時機。

關稅影響與通膨分歧

調查顯示，多數專家認為關稅仍是經濟擴張的最大威脅，其次是政策不確定性，以及川普削弱 Fed 獨立性的努力。

對關稅效應的看法略有改善，但仍有 86% 受訪者認為關稅將推高物價，其中一半認為漲幅將相當顯著。至於誰承擔關稅成本，受訪者認為 31% 由消費者吸收，29% 由批發與進口商承擔，23% 由零售商承擔，僅 18% 由出口商負擔，與川普政府「不是美國人買單」的說法相矛盾。

投資顧問公司 Richard Bernstein Advisors 執行長伯恩斯坦 (Richard Bernstein) 則坦言，過去經濟學家普遍高估了關稅的短期通膨效應，因為低估了企業自行吸收成本的情況。但就業疲軟則顯示，企業利潤遭壓縮的影響已開始浮現。

Brean Capital 首席經濟顧問 John Ryding 補充，貨幣政策必須避免政治干預才有效，若 Fed 獨立性遭削弱，將進一步放大關稅與政策不確定性對經濟的衝擊。

市場聚焦 Fed 決策

在這樣的環境下，市場聚焦於 Fed 即將公布的最新利率決策與經濟預測。投資人普遍預期降息將是維持就業、對抗下行壓力的工具，但如何平衡通膨風險與政治壓力，將是決策者面臨的最大挑戰。