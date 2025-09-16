鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-16 21:44

美股主要指數周二 (16 日) 平盤波動，投資人一方面消化優於預期的 8 月零售銷售數據，顯示消費動能仍穩健；另一方面則保持觀望，等待聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 的利率決策。市場普遍押注 Fed 將宣布降息，以支撐走弱的就業市場，股市因此受惠於寬鬆預期，但整體交投仍顯謹慎。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人靜待Fed利率決策(圖：REUTERS/TPG)

華爾街交易員在聯準會 (Fed) 利率決策前保持觀望，市場並未出現大幅押注，等待未來幾個月利率走向的線索，這將牽動整體市場前景。

美國零售銷售數據表現穩健，但對市場走勢影響有限。未經通膨調整的零售銷售額在 8 月增加 0.6%，與 7 月相同。作為國內生產毛額 (GDP) 中商品支出的重要衡量項目，控制組銷售額上升 0.7%，顯示第三季消費動能健康。

投資人認為 Fed 官員雖持續專注於將通膨拉回目標，但普遍預期本周將降息，以防止就業市場進一步惡化。標普 500 期貨顯示，美股基準指數將再創新高，那斯達克 100 指數則有望連續第十個交易日上漲。美國 2 年期公債殖利率持平於 3.53%，美元走弱。

The Sevens Report 的 Tom Essaye 表示：「隨著交易員為決策會議布局，市場可能逐漸陷入一種『Fed 癱瘓』的氛圍。」

美銀最新調查顯示，淨 28% 的全球基金經理人超配股票，對經濟成長的看法更是近一年來改善幅度最大。策略師 Michael Hartnett 指出，隨著「衰退型貿易戰」的風險減退，「多頭氾濫」的情緒升溫。他補充，股市曝險水準尚未到達極端，意味著漲勢短期內仍可能延續。

不過，標普 500 指數的強勁升勢也引發市場是否進入泡沫的疑慮。批評者指出，今年漲幅受科技股驅動過大，但 Seaport Research Partners 的分析認為，非科技板塊的估值才更令人擔憂。

外媒數據顯示，過去一年，排除科技股的標普 500 指數成分股上漲 13%，但企業獲利僅成長 6.4%；相比之下，標普 500 資訊科技指數飆升 27%，與 26.9% 的獲利成長幾乎一致，漲幅顯得合理許多。

截至台北時間周二（16 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.28%，至每股 415.30 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周二表示，已對約 17.4 萬輛 2021 年款特斯拉 Model Y 汽車展開調查，原因是電子車門把手可能失靈，導致車門無法正常開啟。NHTSA 指出，已收到多起回報，顯示車主在停車時無法從外部開啟車門，其中部分案例涉及家長在將孩子放入後座或帶孩子下車時，遇到車門無法再次開啟的情況。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 3.93%，至每股 341.00 美元

甲骨文盤前一度漲逾 5%。消息面上，《哥倫比亞廣播公司新聞網》(CBS News) 引述知情人士稱，甲骨文可能在中美達成的 TikTok 交易中扮演關鍵角色，是能讓 TikTok 在美國繼續運營的企業財團成員之一。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.54%，至每股 176.79 美元

《路透》援引兩位了解採購談判情況的人士表示，輝達為中國市場量身定制的最新 AI 晶片 RTX6000D 的需求並不熱烈，一些大型科技公司並未下訂單。他們補充稱，從性價比角度考慮以及與英偉達其他產品相較，RTX6000D 沒那麼有吸引力。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 8 月核心零售銷售月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

