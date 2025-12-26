鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-26 06:10

特斯拉 (TSLA-US) 首席執行長、SpaceX 創辦人馬斯克週四（25 日）在 X 上表示，如果人工智慧（AI）廣泛應用於經濟活動，美國經濟在未來 5 年內，有望實現「三位數」的增長。

根據美國商務部 23 日發布的數據，今年第三季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算增長 4.3%。

對此，有網友在社交媒體留言表示：「增長 4.3% 太瘋狂了，看不出來。」

馬斯克則在留言下回覆說，「未來 12 至 18 個月內，經濟能實現兩位數增長，如果應用 AI 加持，甚至能實現三位數成長。」

自今年 5 月底辭去美國政府效率部負責人一職後，馬斯克將重心轉向其 AI 企業 xAI，專注於其 AI 模型「Grok」的開發與訓練。

他此前多次利用自家商業資源推動 xAI 的發展。7 月，馬斯克創立的 SpaceX 宣布向 xAI 投資 20 億美元。

11 月，特斯拉股東另外批准給予馬斯克 1 兆美元薪酬方案，成為史上最大的企業薪酬方案，顯示投資者支持他將特斯拉轉型為 AI 和機器人領域的巨頭願景。