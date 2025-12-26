鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 11:22

現貨白銀今日在亞洲交易時段接連突破每盎司 73、74 跟 75 美元三道關口，再創歷史新高，日內上漲 4.45%，連續第五個交易日上漲。今年以來，這種兼具投資與工業價值的貴金屬已上漲約 150%。自去年 10 月出現歷史性的逼空行情以來，白銀漲勢持續加速。

同時，現貨黃金價格也逼近週三 (24 日) 觸及的每盎司 4525 美元。美國和委內瑞拉之間的緊張局勢提升了黃金等貴金屬的避險吸引力。交易員們押注聯準會 (Fed) 將在 2026 年進一步降息也支撐了貴金屬漲勢。

就在金銀攜手上漲之際，知名經濟學家、金融分析師及暢銷書作家 Jim Rickards 分享了他對金屬牛市行情延續的看法，並預測黃金和白銀 2026 年將迎來又一個爆發年。 Rickards 著有《貨幣戰爭》、《金錢之死》、《黃金投資新時代》等知名著作，聚焦全球金融風險、貨幣體系變革與黃金避險價值。

Rickards 近日受訪時表示，當前黃金牛市背後的傳統驅動因素，即央行需求和相對停滯的供應，將在 2026 年依然有效。

此外，新出現的非傳統因素可能會將金銀價格推得更高。 Rickards 強調，包括主權財富基金和捐贈基金在內的機構投資者需求增加，可能進一步推高價格。他指出，歐洲近期試圖接管俄羅斯資產的舉動也在影響黃金需求，因為各國開始從可被沒收的資產中撤離。

Rickards 解釋道：「如果你是沙特阿拉伯、日本、巴西，或者美國國債的任何大型持有者，你看到這些情況會說『嘿，如果美國不喜歡我做的某件事怎麼辦？嗯，也許我應該分散一部分投資到黃金上』。」

關於近期白銀價格的飆升，Rickards 分析認為，這與市場上實體白銀交割有關。在紙白銀與實體銀 100：1 的市場中，實物交割需求正在推動價格上漲。

Rickards 說：「如果我在 2026 年底前看到黃金價格漲至 1 萬美元，我一點都不會感到驚訝。我認為我們會看到的。白銀也會跟上這一趨勢，到那時你會看到每盎司 200 美元的價格。」