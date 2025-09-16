鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 22:30

《CNBC》周二 (16 日) 援引知情人士消息報導，短影音應用程式 TikTok 的協議框架將納入新投資人，同時保留母公司字節跳動 (ByteDance) 的既有股東。協議預計在未來 30 至 45 天內完成，作為協議的一部分，甲骨文 (ORCL-US) 將繼續維持與 TikTok 的雲端合作。

TikTok命運新轉折？傳新投資人入局 甲骨文續當「數據管家」(圖：REUTERS/TPG)

據《CNBC》記者 David Faber 引述消息來源指出，這項協議的資本規模尚未確定，目前聽到的訊息是，實際投入的資金規模相對不大，也不會將 TikTok 推向公開上市。他強調，這些細節仍屬談判中的機密。

截稿前，白宮、TikTok 及甲骨文尚未回應置評請求。

TikTok 在美國的命運自 2024 年起便充滿不確定性。當時國會通過法案，要求若字節跳動不剝離在美業務，TikTok 將被禁用。立法者擔憂中國政府可能透過母公司取得美國用戶敏感數據，或操縱平台內容。

談判過程一再拖延，自美國總統川普今年 1 月上任以來，已經三度延長最後期限。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前表示，美中雙方已就 TikTok 達成「框架」協議。他進一步指出，商業條款其實早在 3 至 4 月便已談妥，但中國方面因川普 4 月 2 日祭出的「解放日」關稅衝擊而暫停。

甲骨文一直被視為潛在的投資人或買家。今年 1 月，《路透》曾報導白宮已選定甲骨文負責處理 TikTok 的數據收集與軟體更新，作為協議的一部分。川普過去也公開表示，支持甲骨文董事長艾里森 (Larry Ellison) 在美國收購 TikTok。