鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-17 03:00

綜合外媒周二 (16 日) 報導，Pacific Investment Management Co.(PIMCO) 呼籲美國聯準會 (Fed) 重新思考資產負債表操作，停止持續縮減抵押貸款支持證券 (MBS) 的規模，甚至採取更積極的「房貸扭轉操作」(Operation Mortgage Twist)，以有效壓低美國房貸利率、提振住房市場。

PIMCO籲Fed停止縮表 重啟MBS投資盼降房貸利率(圖：REUTERS/TPG)

房貸利率居高不下 擴大「利差」掣肘貨幣政策

根據 PIMCO 報告，自 2022 年 Fed 啟動升息循環並實施量化緊縮以來，持有的 MBS 部位逐月縮減，目前平均每月約 180 億美元的本金與利息到期後並未再投資。這導致美國 30 年期房貸利率仍高達 6.35%，與美國公債殖利率之間的利差擴大至約 230 個基點，接近歷史高檔。

PIMCO 指出，這種「異常寬廣」的房貸利差，削弱了降息傳導效果，使得單純靠 Fed 調整政策利率難以有效降低房貸成本。其投資長 Marc Seidner 與投資組合經理 Pramol Dhawan 直言：「在利率政策飽受政治壓力、通膨仍具黏性的環境下，Fed 最有效的寬鬆工具可能正隱藏在眼前。」

他們建議，若 Fed 將每月到期的 MBS 本金與利息再投資於新發行的 MBS，房貸利率有望下降 20 至 30 個基點，效果等同於聯邦基金利率下調 1 個百分點。

「房貸扭轉操作」可望放大效果

PIMCO 提出更激進的方案，即一邊將到期 MBS 再投資，另一邊每月拋售 200 億至 300 億美元的舊 MBS，再投入新發行的證券。這樣的「房貸扭轉操作」有望壓低房貸利率 40 至 50 個基點，同時減輕 Fed 資產負債表的利率風險。

該公司警告，若 Fed 維持現行縮表策略，美國房貸利率可能高升至 2026 年，讓購屋逐漸淪為「富人的奢侈品」。相較於外界預期的未來降息路徑，PIMCO 認為資產負債表操作更可能為住房市場帶來直接效果。