2025-09-16

美國商務部周二 (16 日) 公布數據顯示，8 月零售銷售連續第三個月成長，漲幅優於市場預期，顯示消費支出在暑期展現韌性。然而，隨著就業市場疲軟與關稅推升物價，經濟前景仍蒙上陰影。

美8月零售銷售連3月成長 消費韌性與就業隱憂並存(圖：REUTERS/TPG)

零售數據超出預期

未經通膨調整的零售銷售額在 8 月增加 0.6%，高於經濟學家原先預測的 0.2%，且 7 月數據自 0.5% 上修至 0.6%。所謂的控制組銷售額 (扣除餐飲、汽車、建材與加油站) 在 8 月成長 0.7%，反映第三季消費動能仍然穩健。

8 月零售銷售月升 0.6%，優於市場預期。(圖：ZeroHedge)

零售銷售的 13 個分類中，有 9 個出現成長，其中網購、服飾與體育用品漲幅居前，部分與返校購物相關；餐廳與酒吧銷售也回升 0.7%。汽車銷售則小幅成長，低於部分分析師預期。整體而言，年增率達 5%，在通膨調整後的「實質」零售銷售則連續第 11 個月成長。

零售銷售的 13 個分類中，有 9 個出現成長，其中網購、服飾與體育用品漲幅居前，部分與返校購物相關。(圖：ZeroHedge)

消費韌性與壓力並存

分析人士指出，即使關稅推升部分商品成本，消費者支出仍持續支撐美國經濟。許多家庭的薪資所得增幅仍跑贏通膨，股市上漲也為部分中高收入群體帶來財富效應。然而，低收入家庭受壓力最深，8 月稅後薪資增幅創 2016 年以來最低。

美銀研究顯示，消費力道在年輕族群與 X 世代明顯放緩，主因就業市場不振，轉換工作不再帶來顯著加薪。紐約聯準銀行調查則顯示，家庭支出年增率跌至逾 4 年半新低。

就業市場疲軟牽動前景

市場觀察認為，雖然零售銷售表現強勁，但隨著企業減緩招募、失業率攀升，消費成長動能可能放緩。富國銀行經濟學家 Sam Bullard 直言：「雖然消費仍有韌性，但隨著勞動市場惡化，今年剩餘時間的支出成長速度可能回落。」

聯準會 (Fed) 官員高度留意消費狀況，因為消費支出占美國經濟活動約三分之二。市場普遍預期 Fed 將於周三 (17 日) 結束兩天會議時宣布降息 1 碼(25 個基點)，以防止就業市場進一步惡化。川普政府的關稅與進口限制雖推高部分物價，但 8 月的 CPI 數據顯示企業整體漲價行為有限。